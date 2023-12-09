Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Washington DC temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin tam bir hayal kırıklığına yol açtığı vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu Üyeleri ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Washington DC temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları ABD temaslarını sürdürüyor. Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere başkent Washington DC'de bulunan Temas Grubu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin tam bir hayal kırıklığına yol açtığı vurgulandı. - WASHINGTON