Şişli Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren işçi Turan Aktaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında 96 gündür oturma eylemi yapıyor. Aktaş ve beraberindekiler, işten çıkarılma kararını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

İşçi, işten çıkarılma kararını protesto etmek için CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında oturma eylemi yapıyor

Şişli Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren işçi Turan Aktaş, kararı protesto etmek için 96 gündür CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında oturma eylemi yapıyor.

Aktaş, gerçekleştirdiği oturma eyleminin ardından arkadaşlarının da katılımıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde basın açıklaması düzenledi.

Çeşitli sloganlar atarak işten çıkarılma kararını protesto eden Aktaş ve beraberindekiler, "Eşit işe eşit ücret istedim, CHP beni işten attı. 4 mahkeme kararına rağmen işe geri almıyor." yazılı pankart açtı.

Turan Aktaş, burada yaptığı açıklamada, haksız yere atıldığı işini 1476 gündür geri almaya çalıştığını öne sürerek, "4 mahkeme kazanmışım ve bunu uygulamıyorsunuz. Atılma sebebim eşit işe eşit ücret isteme davası yüzünden. Şişli Belediye Başkanının ilk icraatı, 'Ya bu mahkemeden vazgeçeceksin ya da seni işten atacağım' dedi. Ben de vazgeçmediğim için attı." dedi.

İşini geri istediğini vurgulayan Aktaş, "Cumhuriyet Halk Partisi işçiden, emekçiden yanayım derken kapısındaki mağduriyeti gözleri kör, kulakları sağır bir vaziyette dinliyor. 96 gündür oturma eylemi yapıyorum günde 2 saat. Bunu artık 24 saate çevirdim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan çıkmayacağım. Çünkü adalet diyenler yalan söylüyorlar. Adalet sevdalılarsa ilk önce işçinin, emekçinin adaletini verecekler." ifadelerini kullandı.

Aktaş, basın açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte oturma eylemini sürdürmek üzere CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.