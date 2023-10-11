IMRA, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için çağrıda bulundu

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA), İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın sona erdirilerek bölgede bir an önce barışın sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA), İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın sona erdirilerek bölgede bir an önce barışın sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Emine Sare Aydın, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki dernek binasında "Filistinli Kardeşlerimizle buluşuyoruz, sonuna kadar yanlarındayız" sloganıyla düzenlenen toplantıda, İsrail ve Filistin arasında 5 günden beri süren çatışmanın, masum sivilleri hedef alan şiddetin ve insan onuruna yakışmayan muamelelerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Filistin halkının uzun yıllar boyunca kendi topraklarında taciz edildiğini, can ve mal güvenliklerinin hiçe sayıldığını, evleri ve arazilerinin gasbedildiğini dile getiren Aydın, Filistin'e karşı ambargo ve işgalci bir tutum izlenerek bölgedeki sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

Savaşın ve savaşın getirdiği her türlü şiddetten, en çok masum sivillerin, kadın, yaşlı ve çocukların etkilendiğini belirten Aydın, "Nasıl ki Filistin'deki masum sivillerin ölümüne karşıysak İsrail'deki sivil ölümlerin de karşısındayız. Yakın coğrafyamızda uzun yıllardır süren savaş ve terörün sonuçlarından en acı biçimde yaşam hakkı elinden alınan masumların ve göçe zorlanan insanların zarar gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail masum insanları hedef almaktan vazgeçmeli"

Bu coğrafyadaki savaşların arkasında hiçbir zaman sadece karşı karşıya gelen taraflar olmadığına dikkati çeken Aydın, "Yıllarca tanıklık ettik ve etmeye devam ediyoruz ki İsrail güvenlik güçleri ve illegal yerleşimcileri yıllardır Filistin halkına zulüm, haksızlık, taciz, eziyet, haksız ve hukuksuz, temel insan haklarına aykırı uygulamaları ile tüm dünyaya meydan okudular. Bugün de insanlık karşısında onuru, şerefi ayaklar altına almaya devam ediyorlar. Biz inanıyoruz ki yine adil bir barışı getirecek olan da insanlıktır." diye konuştu.

Dünyada barışı tesis etmek amacıyla kurulan tüm kurum ve kuruluşlar ile topluma seslenmek istediklerini belirten Prof. Aydın, şunları kaydetti:

"İsrail işgalden vazgeçmeli, masum insanları hedef almaktan vazgeçmeli, hukuksuz yere yerleştiği topraklardan geri çekilmeli, hastaneler, eğitim kurumları ve kutsal mekanların yok edilmesine son verilmelidir. Adil bir barışın tesisi ancak bir şekilde mümkün olacaktır. Tüm dünyada defalarca yaşanan savaşlar bize öğretmiştir ki savaşın kazanan tarafı olmaz ve savaş hiç kimseye fayda getirmedi ve getirmeyecektir. Adil bir barış ile hak sahiplerinin hakkı teslim edilmeli, derhal sivil ölümlerine son verilmeli, savaş suçu işlenmesi, orantısız güç kullanımı durdurulmalı ve bir an önce barışın tesisi için tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar görevini yerine getirmeli."