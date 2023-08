İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. İmamoğlu, açılış töreni sonrası tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Meral Akşener'in ifadeleriyle ilgili soruya 'Her şey çok güzel olacak' yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. Hatla ilgili bilgi veren İmamoğlu, 'Eyüpsultan'da ve Fatih'te 1 milyon kişi yaşıyor. İnanılmaz bir entegrasyon sağlayacak bu hat. Aynı zamanda metrolarımızı kesiyor, Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını, Taksim-Yenikapı hattını, T1 Hattı'yla, metrobüsle buluşuyor. Çok değerli bir hat. Bu hat üzerinde yeni otoparklar açacağız, birkaç ay içerisinde.ö dedi. İmamoğlu, daha sonra, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte tramvayla Eminönü Durağından Feshane'ye yolculuk yaptı. İmamoğlu, tramvayda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

'BİZ HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZö

Meral Akşener'le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, 'Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık, ilk bölümünü. Bugün de buradayız, İyi Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı'nın değerli İl Başkanı burada.ö Dedi. İmamoğlu'na bir basın mensubu tarafından Akşener'in 'Ateşten gömleği giydiremedikö ifadesi de soruldu, İmamoğlu bu soruyu ise 'Her şey çok güzel olacak şeklinde cevapladı.

BEN YOLA ÇIKTIĞIMI İFADE EDEBİLİRİM, ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR

İmamoğlu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili soruya ise, 'Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var vesaire ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur.ö Dedi.

'BENZERİNİ ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA YAŞAMIŞTIK SONRA GERİ ADIM ATTILAR

İmamoğlu, dün Zeytinburnu'nda yaşananlarla ilgili soruya, 'Yıkım kararı elinde olan bir Büyükşehir Belediyesi'nin orada yıkım yapacağı esnada, bir firmanın usulsüz bir şekilde yeşil alan üzerine yaptığı bir yapıyı Çevik Kuvvet'le koruması, çok ayıp bir şey. Bunun benzerini Üsküdar Meydanı'nda yaşamıştık biliyorsunuz sonra geri adım attılar. Bizim üniformamız, bizim polisimizi bu işlere alet etmeyin. Devletin malını koruyan devlettir. Vatandaşın malını da koruyan devlettir. Burası devletin malını üstüne kondurulmuş bir kaçak bina. Süreci hararetli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz dedi.

İmamoğlu, Feshane Durağında tramvaydan inerek alandan ayrıldığı sırada, tramvaydaki kişilerden bazıları sıcakta tramvayda beklemek zorunda kaldıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Korumalar ile bu kişiler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Seçkin Türk isimli bir vatandaş, bir koruma görevlisinin kendisine yumruk attığını iddia etti.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Eminönü ve Alibeyköy arasında 14 istasyondan oluşan hattın metrobüs, metro ve deniz ulaşımı entegrasyonu da bulunuyor. İBB'den edinilen bilgiye göre; Türkiye'de ilk defa kullanılacak sistemle enerjisi zeminde yer alan özel ray sisteminden sağlanacak hat ile Alibeyköy ve Eminönü arasında yolculuk 35 dakika sürecek.