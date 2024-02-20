Altun: 2023 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde 75'i Gazze'de can verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2023 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde 75'inin Gazze'de can verdiğine dikkat çekerek, "Bugüne kadar 130 gazeteci görevleri başında gerçeği ve hakikati dünyaya duyurmak için görev yaptıkları esnada İsrail tarafından katledildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneline katıldı. Panelde, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar ile soykırım suçları fotoğraf ve görüntülerle kanıtlandı.

"Soykırım, bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelen topyekün bir saldırıdır"

İletişim Başkanı Altun, yaptığı konuşmada, Gazze'de apaçık bir soykırım işlendiğini söyledi. İsrail'in Gazze'de Roma Statüsü'nün suç olarak tanımladığı birçok ağır cürmü işlediğini belirten Altun, "Soykırım, bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelen topyekün bir saldırıdır. İsrail sadece Gazze'de yaşayan insanları toplu bir şekilde katletmiyor; bölgenin manevi varlığını da yok etmek için kültürel bir soykırıma imza atıyor" diye konuştu.

"Gazze'de 194 cami ve 100 okul tamamen yıkıldı"

İsrail'in Gazze'deki saldırıların tahribatına dikkat çeken Altun, şöyle konuştu:

"Saldırıların başlamasından bugüne kadar, Gazze'de 194 cami ve 100 okul tamamen yıkıldı; 266 cami, 3 kilise ve 295 okul ise ağır hasar aldı. İsrail, kültürü, gelenek, görenekleri ve bütün hafızasıyla bir halkın varlığını külliyen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Son günlerde İsrail'in sözüm ona güvenli bölge diyerek insanları sürdüğü Refah bölgesine yönelik saldırıları yürüttüğü soykırım politikasının apaçık bir örneğidir."

"Fosfor bombalarının kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin delili"

Gazze'de İsrail'in hukuku yok saydığını dile getiren Altun, "İsrail'in, ısrarlı ve sistematik bir şekilde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alması insancıl hukukun apaçık bir ihlalidir. Yine çeşitli sözleşmelerle yasaklanan fosfor bombası gibi silahların da Gazze'de bilhassa sivil nüfus üzerinde yoğun bir şekilde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin delili konumundadır" ifadelerini kullandı.

Bölgede gerçekleştirilen katliamların gizlemeye çalışıldığını vurgulayan Altun, Filistinlilere yönelik vahşetin ve barbarlığın İsrail tarafından yürütülen kapsamlı bir dezenformasyon politikası ile yürütüldüğünü anlattı.

İsrail'in dezenformatif içerik ve yalan haberlerle görünmez olmayı amaçladığını aktaran Altun, bölgedeki vahşiliklere, barbarlıklara ve soykırım girişimlerine karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini dile getirdi.

İletişim Başkanlığının duyarsızlığa, unutkanlığa ve dezenformasyona karşı ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduğunu ve çalıştığını belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya mümkündür' şiarını esas alarak, hakikat bayrağını dalgalandırmayı en önemli misyonumuz olarak bildik ve bilmeye devam ediyoruz" kaydetti.

"Merkezimiz, 7 Ekim'den bugüne kadar, 200'ye yakın dezenformasyonu deşifre etti"

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin İsrail'in yalanlarını tek tek tespit ve ifşa ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 7 Ekim'den bugüne kadar, 200'ye yakın dezenformasyonu deşifre etti. Birincisi Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasıyla ilgiliydi. İsrailli yetkililer, İsrailli medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları, 'Saldırıyı İsrail değil Hamas yaptı' yalanını orta attılar. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı çalışmada, söz konusu iddiayla beraber paylaşılan görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu tespit etti. Yine merkezimiz ayrıca İsrail başbakanının eski dijital medya sorumlusu olan şahsın, İsrail ordusunun Gazze'de hastane bombaladığına ilişkin adeta zafer paylaşımı yaptığını, bir süre sonra bu paylaşımını silerek saldırının Hamas tarafından yapıldığına ilişkin ikinci bir paylaşım yaptığını ortaya çıkardı. Söz konusu İsrailli görevlinin tavrı İsrail'in dezenformasyonu nasıl sistemli şekilde kullandığını ortaya koyan örneklerden biridir."

"Gazze'de bugün ölü sayısı 30 bine dayanmış durumda"

İsrail'in ifşalarından söz eden Altun, "İsrail, Gazze'de canlı insanların Hamas tarafından kefenlenerek ölü taklidi yaptırıldığını öne sürdü ve bunu uluslararası medya da işledi. Gazze'de bugün ölü sayısı 30 bine dayanmış durumda ve bunlar içinde de binlerce masum çocuk, kadın ve insanlar var ve hal böyleyken İsrailli yetkililer utanmadan böyle bir iddiayı ortaya attı. Peki doğrusu neydi? İddiaya konu görüntüler, geçtiğimiz yılın 19 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdi. Görseller Malezya'da bir camide verilen cenaze işlemleri eğitimine aitti" açıklamalarında bulundu.

"Hakikati duyurmaya çalışan gazetecileri de doğrudan hedef alıyor"

İsrail'in 'Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yaptırılıyor' iddiasını değerlendiren Altun, şunları kaydetti:

"Birincisi, İsrail'in hakikati çarpıtmakta sınır tanımaz olduğunu. İkincisi İsrail'in hakikat karşısında elinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. İsrail, dezenformasyonu sistemli şekilde kullanarak hakikati katlettiği gibi bölgede, hakikati duyurmaya çalışan gazetecileri de doğrudan hedef alıyor onları da katlediyor."

"130 gazeteci görevleri başında İsrail tarafından katledildi"

2023 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde 75'inin Gazze'de can verdiğine dikkat çeken Altun, "Bugüne kadar 130 gazeteci görevleri başında gerçeği ve hakikati dünyaya duyurmak için görev yaptıkları esnada İsrail tarafından katledildi. Bugün ne yazık ki Batı medyasının hatırı sayılır bir kısmı, İsrail'in yaptığı katliamları görünmez kılmaya çalışmak için yoğun çaba gösteriyor. Batılı medya organlarının birçoğunda yaşanan çatışmalar İsrail'in bakış açısı ile aktarılıyor. Gazze'de yaşanan trajedi ve soykırım gizlenmeye çalışılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Gazze'de katledilen yerel halk için 'öldü' ifadesi kullanılmakta"

Yaşanan trajediyi gizlemek ve İsrail'in yaptığı soykırımı örtbas etmek için söz konusu medya organlarının farklı strateji ve taktikler uyguladığına vurgu yapan Altun, "Bu tür medya organlarında, Filistin halkı küresel çapta 'yabancı, 'öteki' ve 'geri kalmış' bir topluluk olarak lanse edilirken İsrailliler ise 'ilerici', 'modern' ve 'Batılı' bir toplum olarak tasvir edilmektedir. İsraillilerin ölümleri İngilizce manşetlerde 'cinayete kurban gitti' şeklinde yer bulurken Gazze'de katledilen yerel halk için 'öldü' ifadesi kullanılmakta ve katil gizlenmeye çalışılmakta" ifadesini kullandı. - ANKARA