İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 ay boyunca göçle ilgili 5 bin 881 operasyon yaptık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle 4 başlıkta mücadele ediyoruz. Kaynağında, hudutta, içeride bunları yakalamak ve geldikleri ülkelere geri göndermek. Kaynağında müthiş mücadele ediyoruz. 9 ay boyunca göçle ilgili mücadelemizde 5 bin 881 operasyon yaptık. 9 ayda 3 bin 413 kişi tutuklanmış göndermişiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanlığı Meclis Toplantısı'na katıldı. İSO'nun Beyoğlu Odakule'deki binasında saat 15.00'te başlayan toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, terör, düzensiz göç ve organize suç örgütleri ile mücadele konularında önemli açıklamalarda bulundu.

"Şehirlerin huzuru olursa, ülkenin huzuru olur"

Bakan Yerlikaya, dünyadaki devletlerin içerisinde iç güvenliği en iyi yapabilen bir ülke olabilmek için iki önemli unsur olduğunu ifade etti. Yerlikaya, "Bir, suç işlenmesini önleyici duruşunu dirençli hale getirmek. İki, bir suç işlenmesini önleyememiş olduysak, en kısa süre içerisinde yakalayıp adalete teslim etmek. Bu noktada bizim devamlı dirençli olmamız lazım. Huzur ile ilgili iyi bir takım oyunu oynamamız lazım. Şehirlerin huzuru olursa, ülkenin huzuru olur diyoruz. İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru için olmazsa olmaz. İstanbul dünyanın 131 ülkesinden daha büyük, 15. büyük nüfusa sahip bir mega şehir. 16 milyona yakın nüfusumuz var. 1 milyon 90 bin olan yasal kalıcı olan yabancı var. Geçen yıl 17 buçuk milyon turist geldi. Biz böyle bir şehir içerisinde başta asayiş olmak üzere, bölücü hain terör örgütü ve diğer terör örgütü türlerinin her biriyle mücadele ediyoruz. Bir önceki aydan, bir önceki bir yıldan ve diğer yıllardan daha iyi rakamlara kavuşmak için İçişleri ailesi olarak İstanbul'da valilik, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, MİT hep beraber, büyük bir uyum içerisinde, ben değil, biz diyerek bir takım ruhu ile çalışıyoruz" dedi.

"Sınırımızın altında teröristan ya da teröristan adacıkları kurdurmamaya kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, terör örgütleri ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yerlikaya, "PKK terör örgütüyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bir cümle; 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız, azimle kararlılıkla çalışacağız'. Türkiye yüzyılında terörle anılan bir ülke olmamakta kararlıyız. Zaten 22 yıldan beri onun liderliğinde hain bölücü terör örgütü ile ilgili mücadelede gelinen nokta, nefesleri kesildi. Dosta güven, düşmanlara da kusura bakmasınlar, onları rahatsız etmekte kararlıyız. Sınırımızın altında teröristan ya da teröristan adacıkları kurdurmamaya kararlıyız. 17 bin 757 kırsal operasyon; büyük çaplı, orta çaplı, küçük çaplı. Polisimiz şehirde 3 bin 396. Toplam operasyonlarda 21 bin 782 terörist etkisiz hale getirildi. 60 ölü, sağ, yaralı teslim. 2016'da 2 bin 322 eylem olmuş, geçen yıl 88. Buradan buraya düşmüş. Duvara yazı yazmayı bile bir eylem olarak yazıyoruz. İstanbul'da 9 ayda 79 terörist etkisiz hale getirildi, 2 de eylem var. Şimdi, 'Su uyur, fetövari örgütler, din istismarcıları uyumaz' sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Bir sözü daha var; 'FETÖ bataklığını kuruttuk, şimdi sivrisineklerle uğraşıyoruz' diyor. 4 bin 278 operasyon, gözaltı, tutuklu adli kontrol. Bir başka din istismarcısı terör örgütü var, dünyanın başına bela DEAŞ. Operasyonlarımız bunlar. Bütün terör örgütlerinde, sözde üst düzey 46 terörist bu zaman diliminde etkisiz hale getirildi. Demin saydığımız terör örgütleri para olursa varlar para olmazsa yoklar. Her şeyin başı, ortası, sonu para. Bunlara 178 operasyon yapılmış. 25 milyon 924 bin TL ele geçirildi. Bunların 15 milyonu DEAŞ, FETÖ 8 buçuk, PKK 2.2, sol da 95 bin. Türkiye genelinde engellenen terör eylemleri. 98 bombalı toplam 128 terör eylemi engellenmiştir. Bizim şehrimizde bir bombalı olmaz üzere 8 eylem engellendi. 3'ünü engelleyemedik. 1 Ekim İçişleri Bakanlı Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı girişimi. 28 Şubat Santa Maria Pazar ayini. İki teröristi 10 saat içinde aldık, adalete teslim ettik. 6 şubat Çağlayan Adliyesinde iki terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

"Türkiye'de bin 69 operasyon yapmışız. 9 ayda 384 organize suç çetesi çökertildi"

Organize suç örgütleri ile ilgili istatistik ve detayları paylaşan Yerlikaya, "Aziz milletimizin gücünden daha büyük bir güç tanımıyoruz. Göreve başladığım ilk gün hukuk devleti dedim. Gücümüzü hukuktan alıyoruz dedim. Bizim referansımız da her zaman için insan haklarıdır. Birileri var, hiç kimse bana hiçbir şey yapamaz diyor. Taptığı tek şey var, para. Nereden gelirse gelsin diyor. Hukuk tanımıyor, hak tanımıyor. Haram bilmiyor, helal bilmiyor. Kanun bunu düzenlemiş. 'Biz bir hukuk devletiyiz. Organize suç örgütleri, git bunları yakala ve bana getir' diyor. Ama bu öyle kolay değil. Cumhurbaşkanımız, 'Nasıl inlerindeki terörist eşkıyaları bir bir etkisiz hale getiriyorsak şimdi de şehirlerimde şehir eşkıyası istemiyorum' dedi. 81 valime şunu söyledim; Şehirde yerel, bölgesel, ulusal vs. insanların bildiği bir organize suç örgütünü eğer fiziki teknik takip, şemalandırmak, belgelendirmek adliyede birlikte bir takım ruhu ile hareket ediyoruz. Ki zamanı gelince tutuklama ve adli kontrol oranlarımız yüksek olsun. Türkiye'de bin 69 operasyon yapmışız. 9 ayı anlatıyorum. 384 organize suç çetesi çökertildi. Çökertilen tüm organize suç örgütleri; KOM 255'i, Narkotik 111'i, Siberde 18. toplamda bu. MASAK var ya MASAK, Mehmet Şimşek Bakanımız ile beraber uçuruyoruz orayı. Fenomenler falan nerede şimdi? Bizim hukuki helal kazançla kişinin çevrimiçi dünyada, sanal ortamda bunlara arzı endam etmesi, laf söylememiz mümkün mü? Yok. Fakat bazı meselelerle ilgili ekranda vatandaş bir şey gördüğü zaman bu kazançla ilgili benim şüphem var, ey devlet diyor. Biz de Mehmet Şimşek Bakanımız ile vatandaşımızın rahatsız olduğu ve ihbarda bulunduğu her türlü görüntü ile ilgili MASAK olarak gece gündüz demeden bakıyoruz. MASAK ile beraber şimdilik, 90 milyar TL'ik mal varlığına el konuldu. Paranın akış şeması doğru bir akış değil; hukuki olmayan bir akış. Ben buna el koyuyorum diyor yargı. Yargı diyor, biz değil" şeklinde konuştu.

Lüks araçların polis otosuna çevrilme sürecini anlattı

Lüks araçların polis otosuna çevrilme süreciyle ilgili Bakan Yerlikaya, bunun sembol bir hizmet olduğunu belirterek, "Bu organize 384 Türkiye geneli, 90 İstanbul. Bu 90 milyara yakın mal varlığına el konulunca mahkemeye gidip denildi ki, bu araçlar yedieminde kalacak orada, duracak. Uygun görürseniz bunu emniyetin envanterine tahsis edelim denildi. Değerlendirdiler, mahkeme bunu millet adına bu araçları veriyoruz dedi. Milletten kibirlenerek, korkutarak gayrimeşru, gayrikanuni bu parayı elde edip de araçlara binilirken, milletin kendi adına karar veren mahkeme 'alırım anahtarını" dedi ve bunları Türk polisine verdi. Biz de bunu İstanbul'da Türk polisimizin devriye otosu yaptık. Öyle bir selfie yapılıyor ki, sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getirdi. Arkadaşlarımız bu firmaların distribütörleriyle görüştü, onlar da 'siz sadece yakıt parasını verin, diğerlerini biz üstleniyoruz' dediler" dedi.

"Narvas" sistemini anlattı

Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerinin ülke geleceğinin önündeki en büyük tehlike olduğunu ifade ederek, "Biz İstanbul'da tüm mahallelerde, bir anne çocuğunun bunların eline düşmesini isteyebilir mi? 9 aydır aldıklarımızın toplamı 109 ton, 37 milyon adet, 155 milyon kök. 270 bin gözaltı yapmışız. 'Narvas' diye bir yazılım kurduk. Narkotik Veri Analiz Sistemi. İstanbullulara çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Uyuşturucu ile mücadele bir seferberlik ruhuyla olması lazım'. İstanbullular gördüklerini bize söylerse biz bunları kayıt altına alıyoruz. Kötülerle, zehir tacirleriyle mücadeleyi daha iyi yapmak, gücüme güç katmak istiyorum. Kaybedecek vaktimiz yok. İstanbul'da 14 ton, 20 milyon adet, 4 bin ton uyuşturucu ele geçirildi" dedi.

"Her şeyin başı asayiş"

Şehirlerdeki asayiş olayları ile ilgili istatistikleri paylaşan Ali Yerlikaya, "Her şeyin başı asayiş diyoruz. Asayişle ilgili, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 9 ayda yerimizde sayıyoruz. Her zaman fiyakalı rakamlar verecek değiliz. Ama mal varlığına karşı işlenen suçlar düşmüş. Her 10 olaydan 9,'unu aydınlatmış ve adalete teslim etmişiz. Evden hırsızlık 2023'te ocak, şubat iki ayda ve şimdiki iki ayda 38.6 düşmüş. Oto hırsızlığı 30. Otodan yapılan hırsızlıkta 53. Kapkaçta 43 düşmüş. İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlarda 6.2 daha iyiyiz. Her gün asayiş daire başkanlarımızdan hesap alıyorum. Türkiye genelinde hırsızlık ortalaması bir günde geçen sene 170'in biraz altındaydı, şu anda 101'e indirdik. Bir aydan beri 100 bandında. Bu rakamları düşürebilmek için bir şey söyledik; Mahkemelerin vermiş olduğu hapis yakalamaları var. Mahkeme hüküm vermiş, henüz cezaevine teslim yapılmamış hırsızları arıyoruz. Arkadaşlara, bunları yakalayın ki içeriye girene kadar hırsızlık yapmasınlar dedik" diye konuştu.

"74 bin 318 ruhsatsız silah yakalandı"

Türkiye genelinde 74 bin 318 ruhsatsız silah yakalandığını söyleyen Yerlikaya, "Şehirlerin sultanı İstanbul'da 9 aylık süre içerisinde trafik ve asayiş ekipleri olarak önce sahada görünmemiz lazım dedik. Personel ve araç sayısını artırmamız lazım dedik. Bunun dışında görmek lazım dedik. Kırsalda yerli milli ANKA vs. geldi. Şehir hayatında da bu teknolojik güç KGYS denilen teknoloji ile oluyor. Santa Maria Kilisesinde bir araç görüntüsü bulduk daha 10'uncu dakikada. MOBESE en son burada gördüm dedi. Cumhurbaşkanımızın '24 saat içinde benim güvenlik birimlerim bunu çözer' sözünü yerde koymadık" şeklinde konuştu.

"Personel sayımızı 50 binden 56 bine yükselttik"

Personel ihtiyacını gidermek için sayının yükseltildiğini belirten Yerlikaya, "İstanbul'da personel sayımızı 50 binden 56 bine yükselttik, 6 bin 994 polis verdik. Bin 778 araç verdik. Gündüz ekibimiz bu takviyeden önce 395 idi, 901 araç artırmışız. Gece 146 araç varmış, şimdi artırdık. Asayişte İstanbul'da takviye öncesi 14 bin 816, 3 bin 69. Gündüz bin 225, 2 bin 218. 50 bin 44'den 56 bin 391. Bu daha başlangıç, seneye de böyle yapacağız" dedi.

"İstanbul Emniyeti 2 buçuk sene içinde Hasdal'a gidiyor"

Yerlikaya, Vatan Yerleşkesinin ihtiyaca yanıt vermediğini söyleyerek, "İstanbul'un göbeği olan Hasdal'da 253 dönüm bir arazi. İstanbul'umuzun emrinde, gece gündüz ışığı sönmeyen bir emniyet müdürlüğü artık Cumhuriyetimizin ikinci asrında dünyanın en huzurlu şehri olma iddiası ve gayretiyle böyle modern bir binaya Emlak Konut ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla oturduk, 1.6 milyar da nakit avans verdik. Gerisini arsalarla helalleşeceğiz. 2 buçuk sene içerisinde tüm İstanbul'un emniyetini buraya gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Polise yüz tanıma sistemli kamera"

Önümüzdeki seneye kadar güvenlik güçlerinin tamamına yüz tanıma sistemli kamera temin edileceğini ifade eden Yerlikaya, "2024 ve 2025'de bir şeyi tamamlamakta kararlıyız. Artık polisimiz ve jandarmamız, asayiş ve trafik ekiplerinde şanlı bayrağımızın rozeti durduğu gibi bir de kameramız olacak. Aselsan bunu fiyakalı bir şekilde, yerli ve milli bir şekilde yaptı. Yüz tanıma sistemli kamera yaptırıyoruz. Bu yıl yarısını alıyoruz. Bizim polisimizin dili tutumu, vatandaşımızın da dili tutumuna bir ölçü getirecek. Merkezdeki KGYS'den de anbean görebileceğiz. Tüm polislerde kamera sistemi olacak. Bizim yaptığımız kendi yazılımız, kendi üretimimiz" dedi.

"Yasadışı bahise odaklanıyoruz"

Yerlikaya konuşmasının devamında, "Biz neyi yakalıyorsak kaçakçılıkla, vergi dairesi ile oturuyoruz, bunun ne kadar vergi kaybına vesile olduğunu tespit ediyoruz. 2 buçuk milyar vergi kaybını KOM'daki arkadaşlarımız önlemiş oldu. Siber vatan dedik. Bunlar terörle iltisaklı. Dağlarda inleri var ise, inlerinin bir kısmı çevrimiçi dünyanın içinde. Bilişim, ödeme, yasadışı bahise odaklanıyoruz. Çevrimiçi çocuk istismarı ile ilgili yavrularımızı korumakla ilgili tavizsiz çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"9 ay boyunca göçle ilgili mücadelemizde 5 bin 881 operasyon yaptık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasının sonunda göç sorunu ile ilgili konuştu. Yerlikaya, "Göç, küresel bir sorun. Amerika'nın da Avrupa'nın da, dünyada bizim gibi göçe hedef olan güçlü ülkelerin her birinin bir sorunu. Bunu kabul ediyoruz. Dünyada 300 milyonun üzerinde yerinden yurdundan çıkıp başka bir ülkeye gitme sebebi neyse o sebep uluslararası alanda adaletin tesis edilememesinden bu ivmelenme neden devam ediyor. Bundan da biz çok güçlü bir şekilde sınanıyoruz. Düzensiz göçle 4 başlıkta mücadele ediyoruz. Kaynağında, hudutta, içeride bunları yakalamak ve geldikleri ülkelere geri göndermek. Kaynağında müthiş mücadele ediyoruz. 9 ay boyunca göçle ilgili mücadelemizde 5 bin 881 operasyon yaptık. 9 ayda 3 bin 413 kişi tutuklanmış göndermişiz. Meydan okumak bunların işi mi? Asıl meydan okumak bizim işimiz, devletin işi. 1 milyon 92 bin İstanbul'da düzensiz göçmen var. 62 bin 754 göçmeni geri gönderme merkezlerine ve ülkelerine göndermişiz. 19 Temmuz'dan bu yana 200 bin araç sorgulanmış, 57 bin düzensiz göçmen var. 255 bin yabancı ülkesine göçtü gitti. Büyükşehirlerde bu sene 6 aydan sonra hepsi İstanbul gibi olacak. İstanbul'da bunu başarıyorsak diğerlerinde başarmamamız mümkün değil. Dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı bir deport sistemimiz var. 104 charter özel uçak seferiyle 20 bin 96 göçmeni sınır dışı etmişiz" diyerek konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL