İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anafartalar Çarşısı esnafını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Anafartalar Çarşısı esnafını ziyaret ederek bir araya geldi ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Anafartalar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Ulus'ta yer alan Anafartalar Çarşısı'nı ziyaret ederek o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nda kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte çay içip sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA