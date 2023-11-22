Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi seçimi kazanıyor

Hollanda düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketine göre aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin 35 sandalye alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Hollanda'da düzenlenen erken genel seçimde yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi 21.00'de sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Ipsos tarafından yayınlanan sandık çıkış anketine göre Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin 35 sandalye alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Ankete göre, Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil İşçi İttifakı'nın 26 sandalye, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin 23 sandalye ve Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme'nin 20 sandalye kazanması bekleniyor.

Başa baş giden seçimde sandalye sayılarının değişmesi beklenirken, birçok siyasi parti hükümeti kurma konusunda Wilders'la koalisyona katılmayacağını açıkladı. Göçmen karşıtı politikaları savunan Wilders, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için referandum düzenlemek istiyor.

Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırım tasarısına destek vermişti

Hollanda'da koalisyon hükümetinin Başbakanı Mark Rutte 13 yıl görev yapmasının ardından Temmuz ayında istifa kararı aldığını açıklamıştı. Rutte'nin istifasının ardından Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) genel başkanlığına Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Zegerius seçilmişti. Yeşilgöz Zegerius, seçilmesi halinde ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Terör örgütü PKK'lı olduğu bilinen ve 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya giden Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırım tasarısına destek vermişti. Dilan Yeşilgöz ülkede geçici hükümetin Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapıyor. - AMSTERDAM