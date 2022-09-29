Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gergerlioğlu: "Özel okullarda öğretmenlerin birçoğu asgari ücret dahi alamıyor"

Politika Haberleri

HDP'li Gergerlioğlu: 'Özel okullarda öğretmenlerin birçoğu asgari ücret dahi alamıyor'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, özel okullarda çalışan öğretmenlerin asgari ücret dahi alamadığını savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, özel okullarda çalışan öğretmenlerin asgari ücret dahi alamadığını savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tıp fakültesi öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılmasını istedi.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin birçoğunun asgari ücret dahi alamadığını ifade eden Gergerlioğlu, bu okullardaki bazı öğretmenlerden kendisine konuyla ilgili mektup ilettiklerini anlattı. Gergerlioğlu, bu konuda okulların bir açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

Halkların Demokratik Partisi Asgari Ücret Milletvekili Kocaeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title