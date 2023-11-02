Hakkari'de Kaçak Göçmen Organizatörü Yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kaçak göçmen organizatörü yakalandı. Organizatörün İran uyruklu yabancı şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine jandarma ekipleri tarafından kaçak göçmen organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonunda 1 organizatör yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen organizatörlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ülkemize yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan İran uyruklu yabancı şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen A.A. isimli şüpheli şahıs, koordineli çalışma ve araştırmalar sonucunda Şemdinli Alan köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı" denildi. - HAKKARİ