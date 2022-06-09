Gürkan: "Hizmetlerimizi taçlandıracak adımları hep birlikte daha da güçlendireceğiz" - Haberler

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Gürkan: "Hizmetlerimizi taçlandıracak adımları hep birlikte daha da güçlendireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gürkan: 'Hizmetlerimizi taçlandıracak adımları hep birlikte daha da güçlendireceğiz'

AK Parti Bursa İl Davut Gürkan, Bursa'nın farklı ilçelerinden mahalle başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Davut Gürkan, Bursa'nın farklı ilçelerinden mahalle başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

Bursa Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya il başkan yardımcıları da katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, teşkilatlarının uç beyleri niteliğindeki mahalle başkanlarının şehrin her noktasındaki sorun ve taleplerin aktarılması, gerekli mercilere iletilmesi açısından önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Başkan Gürkan, her kademeden teşkilat mensupları ile Bursa ve Bursa Halkının geleceği için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu anlamda en büyük destekçilerimiz siz değerli mahalle başkanlarımızsınız. Mahalle mahalle Bursa'mıza hakim olmamızda en büyük etken sizlerin kıymetli çalışmaları. Bursa'mıza ve ülkemize katkı koymak adına hep birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde partimizin kuruluşundan bu yana ülkemizin önüne serdiği Güçlü Türkiye vizyonunu, bölgesinde ve tüm dünyada söz sahibi bir ülke haline getiren, ülkemize her alanda çağ atlatan hizmetlerimizi taçlandıracak bir süreç var. Bu süreçten de her kademeden teşkilat mensubumuzun kıymetli gayretleri ve Aziz Milletimizin feraseti ile daha da güçlenerek ayrılacağımıza olan inancımız tamdır" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti AK Parti Merinos Bursa Politika Haberler

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