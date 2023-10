Gürkan'dan buğday pazarı esnafına kira desteği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile Eski Buğday Pazarı'ndaki esnaflarla bir araya geldi. Burada esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Gürkan, Eski Buğday Pazarı'ndaki esnafların kısa bir süre içerisinde Yeni Buğday Pazarı'na taşınacağını ve 1 yıl boyunca da kira bedelinin alınmayacağını belirtti.

Eski Buğday Pazarı esnaflarının sorunlarına neşter vuran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her daim esnafların yanında ve destekçisi olduğunu ifade etti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra iş yerleri zarar gören Buğday Pazarı esnaflarına müjde veren Başkan Gürkan, esnaflardan 1 yıl boyunca kira alınmayacağını söyledi. Ayıca Başkan Gürkan, 1 yılın sonunda isteyen esnafın kiracı olarak devam edebileceğini isteyen esnafında kiracı oldukları dükkanları satın alabileceğini sözlerine ekledi.

"Esnaflarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz"

Esnafların mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli çalışmaların yapıldığına değinen Başkan Gürkan, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Tabiri caizse şehrimizin yarısı yaşadığımız depremde yıkıldı. Konutlarımız ve iş yerlerimiz zarar gördü. Burası eski bir iş yeridir. İmar yasası çıkmadan önce yapılmış bir alan. Eski Buğday Pazarı dediğimiz bu yer, sağlıklı bir yapı değil. Buğday Pazar esnafı ve kayısı ticareti ile uğraşan esnaflarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde yeni bir pazarın yapılması şeklinde genel bir irade belirledik. Tabii bu karar çoktan beridir vardı. Malatya'da ne deniliyordu, 'Şire Pazarı, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Vagon Fabrikası, Yimpaş, Şehir Meydanı, alternatif yollar' yok deniliyordu. Biz göreve geldik ve bu sorunların hepsine de neşter vurduk. Hepsi yapılacak demedik bazıları yapıldı ve bitti bazıları da bitme aşamasında. Şire Pazarı ve Buğday Pazarı yapıldı ve bitti. Yeni Buğday Pazarı'ndaki dükkanların bir kısmını 1,5 yıl önce esnaflarımız almıştı ama bazı esnaflarımız alamamıştı. Bizlerde esnaflarımızın mağdur olmaması için Ticaret Bakanı ile görüştük. Ticaret Bakanımız da Halk Bankası Genel Müdürünü aradı 'esnafımız depremzededir, depremzede vatandaşlarımızın sıkıntıları var, esnaflarımıza destek verelim' dedi. Bizde bu destek ile 91 dükkan aldık. Bu dükkanları esnaflarımıza vereceğiz. Esnafımızın mağduriyetini gidermek adına 1 yıl boyunca kira almayacağız. 1 yılın sonunda isteyen kiracı olarak devam eder, isteyende satın alır" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın önemli işlere imza attığını vurgulayan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "6 Şubat depremlerinden sonra esnafımızın dükkanı ya yıkıldı ya da hasar aldı. Malatya'da 20 bine yakın iş yeri yıkılmış. Eski Buğday Pazarı da bu depremde ciddi anlamda zarar gördü. Selahattin Başkanımız da bunu her fırsatta dert edindi. Yapılan Koordinasyon toplantılarında gelen bakanlarımız ile konuşurken, 'Eski Buğday Pazarı esnaflarımızı müsait olan bir yere tahliye etmemiz lazım' diye her fırsatta esnafların sorunlarını dile getirdi. Daha sonrasında da çözüm üretti. Ben bu çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere kış kapıda, o nedenle bir an evvel sizleri yeni yapılan Yeni Buğday Pazarı'na götürmek için bir karar aldık. Alınan karar gerçekten çok önemlidir. Yani Malatya Büyükşehir Belediyesine ait dükkanlarda 1 yıl boyunca sizlerden kira alınmayacak. Uygun görüldüğü zamanda da kısmen kira ile oturula bilinir kısmen de satın alma imkanı olur. İnşallah kısa bir süre içerisinde sizleri sağlıklı bir şekilde yeni yerinize götürürüz. Sayın Başkanımıza hem bu hizmetinden dolayı hem de yaptığı bütün hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu kadar sıkıntının içinde bu noktaya gelmiş olmak çok önemli ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a bütün esnafın huzurunda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Esnaf olarak yanındayız"

Başkan Gürkan'ın Malatya'ya yapmış olduğu yatırımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Buğday Pazarı Esnaflarından Abuzer Kar, "Başkanım bizler sizin ağzınızdan çıkan bu sözleri bekliyorduk. Allah sizden razı olsun. Sizin Malatya için o kadar önemli projeleriniz var ki ama ben özellikle iki tanesine değinmek istiyorum. Birincisi Battalgazi'deki tarihi eserlerin hepsini ayağa kaldıran sizsiniz. Malatya'yı destan şehri yapan da sizsiniz. Yaptığınız Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'na gittim, gördüm. Arkadaşlarımın da gidip görmesini isterim. Bugün koskoca Malatya'ya cevap verebilecek nitelik taşıyor. Yaptığınız Şire Pazarı ve Buğday Pazarı'nın Türkiye'de eşi benzeri yoktur. Biz yarın oraya taşındığımız zaman ölene kadar sizlere dua edeceğiz. Malatya'nın size bir dönem daha ihtiyacı var. Bizler Buğday Pazarı esnafı olarak hepimiz Başkanımızın yanındayız ve hepimiz sizi destekleyeceğiz" diye konuştu. - MALATYA