Güney Kore, Kuzey Kore'ye gözdağı verdi

Güney Kore, 10 yıl sonra ilk kez askeri geçit töreni düzenleyerek Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Törende son askeri teknolojiler sergilendi ve ABD askeri de katıldı.

Güney Kore 10 yıl ardından ilk kez Seul'de Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenleyerek Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Ülkenin son askeri teknolojilerinin sergilendiği törende 3 bin 700 asker yer aldı. Törene ilk kez ABD askeri de katıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Güney Kore'den gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore ordusu, 10 yıl ardından ilk kez askeri geçit tören gerçekleştirdi. 1 Ekim'de kutlanacak Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle başkent Seul'de gerçekleştirilen törende K2 ana muharebe tankları, insansız hava araçları ile karadan karaya fırlatılan Hyunmoo füzeleri dahil 170 farklı askeri ekipman yer aldı. Halkın yağışa rağmen yoğun ilgi gösterdiği törende 3 bin 700 asker yer aldı. Ayrıca geçit törenine ilk kez, ABD-Güney Kore ittifakının gücünü vurgulamak üzere 300 ABD askerinin de katıldığı öğrenildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol törenin sonunda askerlere hitap ederek, "Bugünkü görkemli yürüyüşü gördükten sonra halkımızın size olan güvenine ve ulusal güvenliğimize inancım tam. Halkımızla birlikte her zaman yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı.

Hava koşulları olumsuz etkiledi

Bugün düzenlenen askeri geçit töreni, 2013 yılından bu yana "ilk" olarak kayıtlara geçti. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin Apache saldırı helikopterleri ve F-35A hayalet savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştireceği gösterilerin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Kuzey Kore'ye meydan okumuştu

Günün erken saatlerinde Seongnam'daki Seul Hava Üssü'nde düzenlenen bir törende konuşan Yoon, Kuzey Kore'ye meydan okumuştu. Yoon, "Ordumuz Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşı misilleme yapacaktır. Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa Güney Kore-ABD ittifakının ezici tepkisiyle rejimi sona erdirilecektir. Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların kendi güvenliğini garanti edemeyeceğini açık şekilde anlamalıdır" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL