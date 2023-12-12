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Finlandiya, Rusya üzerinden gelen yasa dışı geçişleri durdurmak için 2 sınır kapısını yeniden açıyor

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Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, kısıtlamaların kaldırılmaması durumunda sınır kapılarının tekrar kapatılacağını belirtti.

Rusya üzerinden yasa dışı geçişleri durdurmak için olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı.

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım'da olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, Vaalimaa ve Niirala sınır geçiş noktalarının 14 Aralık'ta yeniden açılacağını duyurarak, "Kısıtlamaları kaldırmadığımız sürece bir iyileşme olup olmadığını doğrulayamayız. Bu olay devam ederse bu sınır geçiş noktalarını kapatacağız" dedi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise, söz konusu iki sınır kapısının 14 Ocak'a kadar açık kalacağını belirterek, göç hareketinin yeniden başlaması halinde hükümetin hızla reaksiyon göstereceğini ifade etti.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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