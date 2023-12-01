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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 146 gram sentetik bonzai, 54 sentetik ecza maddesi, bir miktar kokain ve 13 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 146 gram sentetik bonzai, 54 sentetik ecza maddesi, bir miktar kokain ve 13 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin, İl Merkezinde operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak ilimiz merkezinde yapılan çalışmada; E.K. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapılmış, yapılan aramada; toplam daralı ağırlığı 145,81 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) maddesi ve 54 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirilmiştir. E.K. isimli şahıs, TCK-188 (Uyuşturucu Madde Ticareti) suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmasında ise; A.K. ve G.İ. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında daralı ağırlığı toplam 1,87 gram kokain, 2,43 gram kağıda emdirilmiş Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 1,63 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ve 13 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirilmiştir.

G.İ. isimli şahsa TCK-191 (Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ) suçundan işlem yapılmış, A.K. isimli şahıs TCK-188 (Uyuşturucu Madde Ticareti) suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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