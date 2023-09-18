Erzincan'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından huzur uygulaması gerçekleştirdi. İl merkezinde 65 ekip ve 280 polisin katılımıyla umuma açık eğlence ve iş yerlerinde, kıraathanelerde, kafelerde, parklarda hareketli ve sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamalar kapsamında 2 bin 791 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.