Erzin İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Türk hayatını kaybetti

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk, uzun zamandan beri tedavi görüyordu ve Adana'da hayatını kaybetti.

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanlığını yürüten Ahmet Türk (61) hayatını kaybetti.

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk, uzun zamandan beri Ankara ve Adana'da tedavi görüyordu. Son olarak Adana'da tedavi gören Türk, durumunun ağırlaşması sonrası hayatını kaybetti.

İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Türk'ün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karamustafalı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - HATAY