Ermeni Lobileri Atatürk'ü Hedef Alıyor

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Türkiye'ye yönelik gündeme getirilen Ermeni iddialarının, son dönemde Atatürk üzerinden yeni bir boyut kazandığını söyledi.

Disney Plus'ın Atatürk'ün hayatını anlatan diziyi, Ermeni lobilerinin baskısıyla yayınlamama kararı aldığını ifade eden Eğilmez, "Büyük tepki çeken bu kararın ardından Çekya'nın başkenti Prag'da da Türk Büyükelçiliği'nin dikmek istediği Atatürk heykeline, yine Türkiye karşıtı örgütlerin lobicilik faaliyetleri neticesinde izin verilmedi" dedi.

Sadece Ermeni diasporası değil

Başta Ermeni diasporası olmak üzere, dünya çapında özellikle Amerika ve Avrupa merkezli bazı örgütler Türk devleti ve Türkler aleyhine yaptıkları faaliyetlerini son günlerde Mustafa Kemal Atatürk üzerine yoğunlaştırdığını anlatan Savaş Eğilmez, "Devletimizin kurucu lideri ve Türk Milletinin kıymetlisi Atatürk'ü hedefe koyan bu odakları sadece Ermeni diasporasından ibaret görmek büyük bir hataya düşmek demektir. Çünkü bu organizasyonun içinde başta Armenian National Committee of America, American Friends of Kurdistan, In Defense of Christians olmak üzere Amerika ve Avrupa'da faaliyet gösteren kendisini vakıf ve dernek olarak nitelendiren 13 örgüt bulunuyor. Türkler aleyhine her türlü faaliyet içerisinde bulunan bu örgütler, Atatürk saldırılarında da yine başrollerdeler" diye konuştu.

Atatürk, Ermeni katliamlarını çok net bir şekilde dile getirmiştir

"Hiç şüphesiz, Atatürk'e saldırmak demek Türk Milletine ve Türk Devletine saldırmakla eş değerdir" diyen Eğilmez açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ermeni meselesi ile ilgili demeçlerinde, asıl katliamların Türklere yapıldığını uluslararası düzeyde dile getirmiştir. Atatürk, Ermeni iddia ve suçlamalarıyla başından beri mücadele etmiş, Türk tezlerini savunmuştur.

Atatürk'ün, Nutuk'ta Ermeni iddialarına cevap verdiği bölümlerden biri şöyledir: "Ermeni katliamı konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir. Aksine güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve imha siyaseti gütmekteydiler. Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler, top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi."

Türkler, Milli Değerlerine Saygısızlığı Unutmaz ve Affetmez

Türklerin milli değerlerine saldıran bu yapıların amacı Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk üzerinden devletimizi ve milletimizi itibarsızlaştırmaktır.

Bunun en önemli sebebi, Türkiye'nin bölgede bir güç olmasının istenmemesidir. Enerji kaynaklarının tam ortasında bulunan stratejik konumuyla, potansiyel nüfusuyla Türkiye yakın geleceğin liderlerinden biri olma yolunda büyük avantajlara sahip. Buna ek olarak Türkiye'nin sahip olduğu tarihi perspektif, bölgede hesabı olan birçok ülkeyi rahatsız etmekte ve uzun yıllardır süren düşmanlığı körüklemektedir.

Bölgede güçlü ve sorunsuz bir Türkiye fikri, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeyi endişelendiriyor ve rahatsız ediyor. Bu kaçınılmazın gerçekleşmemesi içinde her fırsatı değerlendirirken, şüphesiz bahsettiğimiz bu örgütleri de güçlü bir şekilde destekliyorlar.

Türk Milleti atasına yapılan saygısızlığı, bu saygısızlığı destek verenleri ve bu alçaklık karşısında içeride ve dışarıda sessiz kalanları asla unutmayacak ve zamanı geldiğinde bunun hesabını soracaktır.

Atamızı İngilizce Anlatıyoruz

Bizde dernek olarak İngilizce hazırladığımız Atatürk kitapçığımızı, aslında çok iyi tanıdıkları Atatürk'ümüzü yeniden hatırlatmak üzere başta bu örgütler olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerinin önde gelen sivil toplum örgütlerine ve medya temsilcilerine gönderiyoruz. Türk Milleti, tarih boyunca milli değerlerine karşı yapılan saldırıları cevapsız bırakmamış ve unutmamıştır. Bu hassasiyet bugün de devam etmekte ve yarın da devam edecektir." - ERZURUM