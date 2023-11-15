Emekliler İktidara Seslendi: Taleplerimizi Yok Sayarsanız Sandıkta Hesabını Soracağız

MELTEM KARAKAŞ

İktidara seslenen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Nalan Karagöz, "Buradan 16 milyon emekli ve eşleri, çocuklarımız, dul, yetim, engelliler yaklaşık 40 milyon seçmen olarak siyasi iktidarı uyarıyoruz; bizleri ve taleplerimizi yok sayarsanız, sandıkta bunun hesabını mutlaka soracağız. Bir uyarımızda 16 milyon emeklilere; taleplerimiz ve haklarımız için bir araya gelip örgütlenirsek hiçbir siyasi parti ve iktidar bizleri görmemezlikten gelemez ve de yok sayamaz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, bugün Hamamyolu Caddesinde imza standı açtı. Emeklilerin sorunlarına dikkat çekildiği imza standında, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liranın adaletsiz bir uygulama olduğu vurgulandı.

"BİZLERE DAYATILAN SEFALETİ KABUL ETMİYORUZ"

Emekliler adına basın açıklaması yapan Nalan Karagöz şunları söyledi:

"Bizler sahtekarlık yapmadık, yolsuzluk yapmadık, hırsızlık yapmadık. Tüm vergiler ve primlerimizi ödeyerek emekli olduk. Emekli olduktan sonra da insanca onurlu yaşamak için kısa adı Enflasyon Araştırma Grubu olan ENAG en son yıllık enflasyon oranını yüzde 126.18 olarak açıkladı. Biz emeklilere yapılan kök maaş uygulaması ve yüzde 25'lik maaş artışının hiçbir anlamı kalmadı. Zorunlu insani ihtiyaçlarımıza her gün yapılan zamlar, yaşamı çekilmez hale getirdi. Gün be gün daha da yoksullaşıyoruz. Kısa adı SGK olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve maliyede örgütlü olan Büro Emekçileri Sendikasının BES-AR araştırma verilerine göre Eylül ayı açlık sınırı 16 bin 358 TL Yoksulluk sınırı 49 bin 215 TL. Bir kişinin aylık geçinebilme maliyeti 22 bin 124 TL olduğunu açıkladı. Bu koşullarda emeklilerin aylık 7 bin 500 TL ile yaşamını sürdürebilmesi mümkün müdür? Engelli, dul ve yetimler ise içler acısı durumdalar. Sarayın AKP iktidarının vurdumduymazlığı ve uyguladığı ekonomik programı bizleri sefalete sürüklemeye devam ediyor. Emekliler olarak insanca yaşama hakkımız var. Bizlere dayatılan sefaleti kabul etmiyoruz.

"CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ AYRIM YAPILMAKSIZIN HERKESE VERİLMELİDİR"

Yukarıdaki verilere ve yıllık enflasyon oranına bakarak maaşlarımızı her ay revize ederek güncellemek zorunda kalıyoruz. Son verilere göre, emekli, dul, yetim ve engellilerin en düşük aylık maaşı hemen 25 bin TL olmalıdır. Yılbaşından itibaren de yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ayrım yapılmaksızın herkese verilmelidir. Yüzdelik artışlar değil, insan onuruna yaraşır herkesi kapsayan adaletli maaş düzenlemesi yapılmalıdır. Ülkemizde emekliler, yetim, dul ve engelliler insanca yaşanacak aylık maaş almadıkları sürece, adaletli gelir dağılımı da yok demektir.

"ÖRGÜTLENİRSEK KİMSE BİZLERİ GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEZ"

Buradan 16 milyon emekli ve eşleri, çocuklarımız, dul, yetim, engelliler yaklaşık 40 milyon seçmen olarak siyasi iktidarı uyarıyoruz; bizleri ve taleplerimizi yok sayarsanız, sandıkta bunun hesabını mutlaka soracağız. Bir uyarımızda 16 milyon emeklilere; taleplerimiz ve haklarımız için bir araya gelip örgütlenirsek hiçbir siyasi parti ve iktidar bizleri görmemezlikten gelemez ve de yok sayamaz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak bu amaçla haklı talep ve haklarımız için alanlardayız. Onun için hep haykırıyoruz; insanca yaşamak hakkımız, alacağız! Bütün emeklileri birleşmeye, sendikamıza üye olmaya, insanca yaşam haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. 10 Aralık 2023 Pazar Günü tüm emekliler olarak Ankara'da olacağız. Taleplerimizi birlikte haykırarak, Cumhur İttifakı iktidarını bir kere daha uyaracağız. Bütün emeklileri, dul, yetim ve engellileri birlikte Ankara Mitingine katılmaya çağırıyoruz."