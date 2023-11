Edirne İl Genel Meclisi İsrail'i Kınadı

Edirne İl Genel Meclisi'nden İsrail'e kınama

EDİRNE - Edirne İl Genel Meclisi, Filistin'de tüm insanlığın gözü önünde katliam yapan İsrail'i yayınladığı bildiriyle kınadı.

İsrail'in Filistin'de masumları ve Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırılarına Edirne İl Genel Meclisi üyeleri sert tepki gösterdi. Edirne İl Genel Meclisi'nde Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı. Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında gündem maddelerine geçilmeden önce İsrail'in kınanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut tarafından hazırlanan ortak bildiri Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş tarafından okundu. Yıllardır Müslümanların en değerli mabetlerine ev sahipliği yapan Filistin topraklarının, siyonist İsrail tarafından havadan karadan ve denizden kuşatma altına alındığını söyleyen Geçmiş, Gazze ve diğer bölgelerde Filistin halkına karşı soykırım uygulayan işgalci İsrail terör örgütünün 7 Ekim'den bugüne değin katliamına devam ettiğini belirtti.

Geçmiş, Edirne İl Genel Meclisi olarak İsrail'in saldırılarının ve Filistin halkına yaptığı insanlık dışı katliam ve zulümlerin karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık için verdiği haklı mücadelesini desteklemeye ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Akbulut'tan boykot çağrısı

Gündem dışı söz alarak konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi çağrısında bulundu. Bu yaşına kadar böyle bir vahşet görmediğini söyleyen Akbulut, "Oradaki görüntüler insan vicdanının alacağı görüntüler değil. Bu yaşına kadar böyle bir vahşet görmedim. Bir baba evladını eline almışa yok. Kafası yok. Boynundan tutmuş bütün dünyaya karşı gösteriyor. Buna ne dayanır? Kaçacak yeri yok. İçecek suyu yok sığınacak bir yeri yok. Yatacak yeri yok. Dolayısıyla içimiz parçalanıyor. Bu katillere, bu eli kanlı vahşi Siyonistlere, bu terör örgütlerine lanet olsun diyoruz " ifadelerine yer verdi.

CHP grubu adına söz alarak konuşma yapan İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Filistin'de yaşananları dili, dini, ırkı, ne olursa olsun kabul etmenin sindirilemeyecek bir durum olduğunu belirtti. Filistin'de büyük bir katliam ve insanlık dramı yaşandığını söyleyen Gegeoğlu, binlerce masum Filistinlinin yararlandığı, binlercesinin vefat ettiği, insanlık dışı saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak lanetlediklerini ifade etti.