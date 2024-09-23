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CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

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Polis ekiplerinin, 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirdiği, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı lüks aracıyla ilgili şüphe uyandıran yeni bir bilgi ortaya çıktı. Aracın 50 defa Kapıkule-Kaptan Andreevo sınır kapısından, 11 defa da Hamzabeyli-Lesovo olmak üzere 61 defa giriş yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı lüks aracında gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulunmuştu. Aynı araçla alakalı dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı.

ÇAKARLI LÜKS ARAÇLA KAÇAKÇILIK

20 Eylül günü Edirne otobanında uygulamalar sırasında gişelerden geçmek isteyen 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks aracı polis ekipleri durdurmak istedi fakat araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre ileride durduruldu.

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

Araçta bulunan F.A ve Ç.R.Ç., gönüllü olarak 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Ekipler, iki şahsın da suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapılmak için şoför Ferhat Anıl'a araçta suç unsuru olup olmadığı soruldu. Ferhat Anıl ise, "Kendime yetecek kadar elektronik var" dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri müracaat savcılığını aradı.

Müracaat savcısı, 'şahısların bulunanları rızaen teslim edip etmeyeceğinin' sorulmasını, eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp, suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

ARACIN CHP'Lİ VEKİL EDİZ ÜN'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araçta yapılan incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü olarak araçta bulunan Ç.R.Ç'nin kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan F.A.'nın ise "Uyuşturucu kullanmak", "Hırsızlık", "Mala zarar verme", "Açıktan hırsızlık", "Resmi belgede sahtecilik," "Güveni kötüye kullanma," "Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "2 adet karşılıksız çek keşide etme", "Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak" suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

SINIR KAPISINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi. Yine CHP Milletvekili Ediz Ün'ün elemanı olan ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde X7232MA plakalı araç ile Türkiye'ye 62 adet giriş - çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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