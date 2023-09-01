Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dilencilere Cezaları Kesiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane önleri, kavşak, sokak ve caddelerde dilenenlere yönelik gerçekleştirdiği denetimde yakalanan 376 dilenciden 24'üne 14 bin 808 lira para cezası yazdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane önleri, kavşak, sokak ve caddelerde dilenenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Merkez ilçelerde bulunan hastane önlerinde, kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilenen 376 kişi yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Kantar Zabıta Amirliği'ne götürüldü.

Ekipler, tutanak tutarak kişilerin dilendikleri 6 bin 538 liraya el koydu. 24 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlenerek toplam 14 bin 808 lira ceza uygulandı.