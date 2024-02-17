Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi. Bakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, zirve marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH