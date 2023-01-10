Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'de Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı olan Zimbabve'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı olan Zimbabve'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika'daki temaslarının ardından Zimbabve'ye geldi. Başkent Harare'de resmi temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu, Afrika ziyaretimiz Zimbabve ile devam ediyor. Harare'de muhataplarımızla ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşeceğiz" dedi. - HARARE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika Zimbabwe Afrika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.