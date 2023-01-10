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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'de

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı olan Zimbabve'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı olan Zimbabve'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika'daki temaslarının ardından Zimbabve'ye geldi. Başkent Harare'de resmi temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu, Afrika ziyaretimiz Zimbabve ile devam ediyor. Harare'de muhataplarımızla ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşeceğiz" dedi. - HARARE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika Zimbabwe Afrika Politika Haberler

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