Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile bir araya geldi. Yıldız, Türkiye'nin, Libya'da hür, adil ve muteber parlamento ve başkanlık seçimleri düzenlenmesi sürecini desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile bir araya geldi.

Yıldız, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Sayih ve heyetini bakanlıkta kabul eden Yıldız, Türkiye'nin, Libya'da hür, adil ve muteber parlamento ve başkanlık seçimleri düzenlenmesi sürecini desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Yıldız, Libya içerisinde ve uluslararası toplum nezdinde, ülkedeki sorunların çözümüne dair farklı görüş ve tutumların mevcut olduğunu hatırlattı.

Yıldız, Sayih ve heyete, Libya'da, kalıcı ve sürdürülebilir istikrar, huzur ve barış ortamının teminine dair Türkiye'nin paylaştığı ve desteklediği vizyonun, tüm Libya halkı tarafından neticelerinin kabul edileceği adil, şeffaf ve muteber seçimler düzenlenmesi ve bu çerçevede ülkenin tümünü temsil kapasitesine haiz bir hükümet kurulması olduğunun altını çizerek, seçim sürecinin, Libyalılar arasında uzlaşı temelinde ilerletilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Libyalı heyetin Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin seçimler konusundaki tecrübelerini Libya Ulusal Seçimler Yüksek Komisyonuna aktaracağını ifade eden Yıldız, Türkiye'nin bu bağlamda talep edilecek teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.