Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da altılı masaya ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü

Devlet Bahçeli : "Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır"

"Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da vatandaşlara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının, 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır. Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir" dedi.

" Kemal Kılıçdaroğlu, iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ'da "Aziz Milletim Sıra Sende" programı çerçevesinde vatandaşlara seslendi.

Devlet Bahçeli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlara seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Sandık Newyork'ta kurulmayacak, oylar Londra'da verilmeyecek, sayım Brüksel'de yapılmayacaktır. İrade sahibi Türk milleti, istiklalinin de sahibidir. Nitekim zalimlerin hükmü bu aziz millete sökmeyecektir. Bir masanın etrafında palas pandıras toplanmış makus partiler Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bunlar teslim bayrağı çekmiş, rehin alınmış, esarete düşmüş siyaset acizleridir. Zillet ittifakı Milli Mücadele'de yendiğimiz muhasım odakların izinde ve istikametindedir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar batıdan takdir ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa'dan bekleye dursun, bize Türk milleti yetecektir. Onlar yabancı başkentlerde aferin kuyruğuna girsinler, bize Tekirdağ'ın sevgisi yeterlidir. Zillet ittifakının, 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır. PKK'ya açık çek vardır, HDP'ye güvence vardır, söz vardır, selam vardır, uzatılmış kirli el vardır. CHP, yapılanı yıkmanın, bayrağı indirmenin, devleti tarumar etmenin derdindedir. İP, Türkiye'nin duruşunu sakatlamanın, PKK'yla mütareke ve müzakere sayfası açmanın ısrarla ve inatla peşindedir. Diğerleri için bir şey söylemek ise kelime ve zaman israfıdır. Kemal Kılıçdaroğlu, iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki, film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince Mabut neylesin Mahmut, durumu aynen budur. Ne diyor; 'Ben Kemal, geliyorum' Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi, rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı ve 1976 yılında vizyona giren "Hınç" isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Ben Kemal'im diyorsa, biz de Türk milletiyiz diyorum. ve kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış, paralel bir evrene geçmiştir. Gaziantep'e gidip Şanlıurfalılara seslenen bir gafil karşımızdadır. Bu yüzden kendisinin tedaviye ihtiyacı olduğuyla ilgili kaygılarımız artmıştır. Geçen hafta parti binasına "Yeter, söz milletindir" afişini asıp, sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren, ardından da "ben Kemal, geliyorum" afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız. Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır. Kimin geldiğini, nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz. Zillet ittifakı ne yaparsa yapsın, milli yükselişimizi durdurmaya güç yetiremeyecektir. Lider Ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir, menziline doğru süratle ilerlemektedir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Aziz milletimiz bunların kaç kilo ettiğini bilmektedir. Kazanacak aday açmazı zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu "13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız" derken, İP'in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP'in bir yöneticisi partisi adına demiş ki: 'Biz onay makamı değiliz. 13 Şubat'a kadar aday nasıl, hangi yöntemle belirlenecek, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yoktur' İP, CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların birbirlerinden daha haberleri yoktur. Açıkça görülüyor ki, altılı masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur. Altılı masa henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur. Lobiler, kulisler, kazan gibi kaynatılan dedikodular, karşılıklı restleşmeler, kara kampanyalar zilletin korkusunu ayan beyan deşifre etmiştir. Altılı masaya oturan her parti başkanına soruyorum; Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Hangi zamanı kolluyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Millete rağmen, milleti yok sayarak nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini; Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılla demokratik sözleşmesidir. Zillet ittifakı kavga ede dursun, Cumhur İttifakı olarak seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka takip ve temin edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Herhangi bir gevşekliğe ve yılgınlığa müsaade etmeyeceğiz. Seçime kadar değil Türk ve Türkiye Yüzyılının çatısını el birliğiyle öresiye kadar, aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz, diriyiz, birlikteyiz, cumhurun ruh kökü, Cumhuriyet'in sarsılmaz güvencesiyiz. Diyorum ki, Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Bu candan geçilemez, bu ev yıkılamaz, ele geçirilemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı aynı zamanda Türk milletinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek, milli hedefleri yeni yüzyılla eklemleyecek tarih, kültür, inanç, irade, iddia, irfan kalesidir. Korkularından mesnetsiz ve hukuken yersiz şekilde itirazlarını seslendirip Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkanlar unutmasınlar ki; Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"ABD'nin Boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır"

Bahçeli konuşmasının devamında, "ABD'sinden AB ülkelerine kadar Türkiye karşı aleni psikolojik harekat yapılmaktadır. Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Olanlar hiçbir kitaba sığmayan namertliktir. Madem böyle bir tehdidin varlığından bu yabancı ülke misyonları haberdardır, o halde tehdidin açık kaynağını açıklamaları da şeref meseleleridir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Türkiye'yi karalama teşebbüsleri, malum ülkelerin muhtemel terör saldırılarını biliyor, hatta arkasında duruyor gibi ihbar etmeleri dostluk ve müttefiklik köprülerini dinamitleyen art niyetliliktir. Bu ülkeler ne biliyorlarsa, hangi bilgi ve istihbaratlara sahiplerse Türk devletinin yetkili birimleriyle derhal paylaşmak durumundadır. Korku oluşturmaya çalışmak asıl korkaklıktır. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında, Allah muhafaza, bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipler ve onların zillet cephesinde temerküz etmiş muhipleri bellidir, saklanmaları da mümkün değildir. Konsolosluğunu terör bahanesiyle kapatan, uydu ülkelere de kapattıran ABD'nin Boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Bu savaş gemisinde, büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur. Sandık vakti yaklaştıkça husumet kuşatması sertleşmektedir. Cumhurun zaferi ufukta göründükçe küresel nefret salgını yaygınlaşmaktadır. Çünkü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Çünkü Türk ve Türkiye Yüzyılını baltalamanın arayışındalar. CHP'yi, İP'i, HDP'yi ve diğer zillet partilerini sivriltmenin çabasındalar" diye konuştu.