BBP Lideri Destici, İsveç'in NATO'ya Üyeliğini Eleştirdi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır. Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha ret, bir kere daha hayır diyoruz. Pkk'ya silah veren, para veren, kanlı terör örgütü, şehitlerimizin ve insanlarımızın katili, hain, bölücü terör örgütü Pkk'lıları koruyan, uluslararası alanda Pkk'nın sözcüsü gibi davranan İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliği kabulüne ilişkin, " İsveç'in topraklarında PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını, İsveç'in terör örgütü PKK'ya silah ve para yardımı yaptığını, uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını Türkiye aleyhinde askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanması için meczupça bir gayretkeşlikle mücadele ettiğini defalarca dile getirdik. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki önemli sığınaklarından biri olmasının yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara ve biz Müslümanların kutsallarına yönelik hakaret ve çirkin eylemlerin de üssü haline gelmişti. Bu durumun aksine bir gelişme varsa biz de bunu bilmiyorsak tabii ki bu konuda dün akşam İsveç'in NATO'ya üyeliğine mecliste 'evet' diyen siyasi partiler bunu milletimize anlatmakla yükümlüdür. Tekrar ediyoruz. Bu şartlarda İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır. Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha ret, bir kere daha hayır diyoruz. Daha önce de çeşitli vesilelerle ve sayısız kez ifade ettik. Açık olalım, açık konuşalım. İsveç Rusya'dan, Rusya'nın saldırısından korktuğu için NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Rusya İsveç'e saldırırsa diğer NATO ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de kendisini korumasını istiyor. PKK'ya silah veren, para veren, kanlı terör örgütü, şehitlerimizin ve insanlarımızın katili, hain, bölücü terör örgütü PKK'lıları koruyan, uluslararası alanda PKK'nın sözcüsü gibi davranan İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? ya da yarın Rusya İsveç'e saldırırsa biz İsveç'in yanında nasıl savaşa gireceğiz? İsveç için Mehmetçiğimiz niye savaşacak? Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Millet adına siyaset yapıyoruz. Milletimize, tarihimize ve inançlarımıza karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzun gereğini dün yerine getirdiğimiz gibi bugün de getiriyor ve yarın da getireceğiz ve her zaman doğruların yanında devletin, ülkenin ve milletin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SAYIN ÖZGÜR ÖZEL BU YANLIŞTAN DÖNMEZSE TARİHTE BU AYIPLA YER ALACAKTIR'

Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Cumhuriyet'in kodlarından adım adım uzaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan, seçimi kazanmak için, PKK'nın siyasi şubesini meşrulaştırma çabaları artarak devam ediyor. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığının, CHP'yi, her türlü yolu meşru zannetme noktasına getirmiştir. PKK'nın partisiyle, mecliste ve yerel yönetimlerde yapılan partisiyle iş birliklerinin, Türkiye Cumhuriyeti için adım adım bir tehdit haline dönüştüğünü görüyor, milletimizle paylaşıyor, tekrar devletin güvenliğini sağlamakla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti ve yargı kurumlarını, görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Her siyasi parti bir iktidar projesiyle milletimizin karşısına çıkmalıdır. Yani CHP'ye projen yok, PKK'nın siyasi partisiyle el ele tutuşacaksın. Onun oyuyla İstanbul'u, Ankara'yı başka yerleri tekrar kazanmayı hedefleyeceksin. Bırak PKK'nın partisinin terör örgütünün uzantılarının elini düzgün bir projeyle çık, bu milletin gerçek evlatlarıyla el ele tutuş; kazanacaksan öyle kazan, kaybedeceksin de öyle kaybet. Problemleri doğru analiz edecek bu problem için çözüm yolları üretecek çözümlerinizi, projelerinizi, vizyonunuzu ve kadrolarınızı doğru bir iletişimle milletle paylaşacak sonuçta da milletin iradesine saygı duyacaksınız. Bu tip yan ve yanlış yollara sapmanın dünya tarihinde sayısız örneğine rastlayabilirsiniz. Ancak yan yanlış yollara sapmanın uzun vadede başarılı olmuş tek bir örneğini bile gösteremezsiniz. Sayın Özgür Özel eğer yol yakınken bu yanlıştan dönmezse tarihte terör örgütüyle, terör örgütünün görevlendirdiği siyasi parti görünümlü şebekeyle iş birliği yapmanın ortaklık etmenin ayıbı ve utancıyla birlikte yer alacaktır. Milletimizin irfanı, feraseti ve birlikte var olma iradesini hiç kimse yenemedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da yenemeyecektir. Bizler Büyük Birlik Partililer, Alperenler, bu salonda bulunanlar ve bulunmayanlar buna asla müsaade etmeyecektir."

'BÜYÜK BİRLİĞİ, BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ KURMAK VE İNŞA ETMEK BİZLERE NASİP OLACAK'

29 Ocak 2024 günü partilerinin 31'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını ifade eden Destici, "Partimiz Türkiye'nin en tecrübeli kadrolarına ve geçmişine sahip siyasi partilerin başında gelmektedir. Hiçbir devlet yardımı almadan mücadelemize arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve sevenlerimizin desteği ve katkılarıyla devam ediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için çözümler üretiyoruz. Siyaseti hiçbir dönemde meslek algısıyla yapmadık. Bugün de yapmıyoruz. Yarın da yapmayacağız. İnançlarımızın, değerlerimizin ve milletimizin tarihi misyonunu şekillendirdiği çizgimizde yorulmadan geri adım atmadan mücadeleye Allah'ın inayetiyle devam edeceğiz. ve Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar hep doğruların yanında yer almıştır. Yanlışların da karşısında yer almıştır. Doğru kimden gelirse gelsin savunmuştur. Yanlışta kim söylerse, kim yaparsa onun karşısında da ok gibi durmuştur. Bizim için Kürt de Türkmen de Çerkez de Boşnak da Alevi de Sünni de başı açığı da başı kapalısı da doğulusu da batılısı da Boğaziçi Türk milletinin ve Türk devletinin ayrılmaz bir parçası ve birinci sınıf vatandaşıdır. Bizi etnik kökeni üzerinden mezhebi anlayışlar üzerinden siyasi düşünceler üzerinden bölme gayretleri bugüne kadar başarılı olamamıştır. Allah'ın izniyle bundan sonra da başarılı olamayacaktır. ve tam tersine şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Onun dediği gibi inşallah Büyük Birliği ve büyük Türkiye'yi kurmak ve inşa etmek de sizlere, bizlere nasip olacak.

Konuşmaların ardından Destici, Doğru Yol Partisi Mamak ilçe başkanı yönetimi ve üyelerinin Büyük Birlik Partisi'ne katıldığını duyurdu. BBP lideri Destici ayrıca, partisinin Kütahya Simav Belediye Başkanı adayının Hasan Basri İnan olduğunu açıkladı. İl genel meclis üyelerine rozet takdimi gerçekleştirildi.