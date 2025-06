BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail- İran çatışması Türkiye için çok katmanlı riskleri beraberine getirmektedir. Ancak bu kriz aynı zamanda Türkiye'ye bölgesel bir dengeleyici ve barış aktörü olarak rol alma fırsatı da sunmaktadır. İnanıyoruz ki, devletimiz büyüklüğüyle, milletimizin gücüyle; yaptığı ve bundan sonra yapacağı hazırlıklarla tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu süreci de az hasarla atlatacak ve daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği 'İl, İlçe Başkanları İstişare Toplantısı' öncesi açıklamalarda bulundu. Destici konuşmasında, Manisa'da, evinin havuz makinesi dairesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle anarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Destici, İsrail'in İran'a yönelik doğrudan bir saldırıda bulunmasının yalnızca iki ülkeyi değil, bölgesel güvenlik mimarisini ve küresel dengeleri etkileyen ciddi bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Her şeyden önce terörist İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür bir çatışma ortamında Türkiye'nin de hem ekonomik hem diplomatik hem de güvenlik açısından çeşitli olumsuz etkilerle karşılaşması muhtemeldir. Bu çerçevede hem olası etkileri hem de Türkiye'nin ne yapması gerektiğini değerlendirmek önemlidir. Bu açıdan bu saldırıların Türkiye açısından nelere mal olabileceği ve nasıl bir istikamet tayininde bulunmamız gerektiği noktasında düşüncelerimizi ve temennilerimizi paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce böyle bir saldırı, bölgesel istikrarsızlığı ciddi biçimde artırır. İran'ın İsrail'e vereceği askeri yanıtlar, vekil güçler üzerinden yürütülecek hibrit savaş yöntemleri ve karşılıklı misillemeler, Suriye, Irak, Lübnan ve hatta Körfez bölgesini içine alan geniş bir cephede gerilimi tırmandırabilir. Bu tablo Türkiye'nin hemen güney sınırındaki güvenlik risklerini artırır. Suriye'de İran'a yakın milis grupların hareketlenmesi, Türkiye'nin burada yürüttüğü askeri operasyonları ve sınır güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Aynı şekilde Irak'ta artacak istikrarsızlık, PKK, YPG ve İran destekli milis güçlerin faaliyet alanlarını genişletmesine zemin hazırlayabilir. İkinci olarak, İran ile İsrail arasında yaşanacak çatışmaların, enerji fiyatlarını hızla yukarı çektiğini görmeye başladık. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesi ya da Körfez'de tanker güvenliğinin bozulması, küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını sarsar. Türkiye, enerji ithalatının büyük kısmını dışarıdan karşıladığı için bu gelişmeden ciddi biçimde etkilenir. Artan enerji maliyetleri, zaten kırılgan olan ekonomide enflasyonist baskıyı artırır ve dış ticaret açığını büyütür. Türkiye'nin cari açığına ve enerji faturasına doğrudan bir yük bindirir. Bu açıdan Türkiye hızlı bir şekilde tedbirlerini almalıdır" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bununla birlikte, jeopolitik risklerin artması yatırım ortamına da zarar verir. Türkiye gibi bölgesel konumlanması hassas olan ülkelerde yabancı yatırımcılar risk algısını yükseltir. Bu da döviz kurlarında oynaklık, borsada değer kaybı ve finansal kırılganlıklar doğurur. Turizm gelirleri açısından da olumsuz bir tablo ile yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Özellikle Batılı turistler için bölge genelinde güvenlik endişesi oluşur, rezervasyonlar iptal edilebilir. Türkiye bölgesel tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlerde bulunmalı; gerekirse ABD üzerinden arabuluculuk rolü üstlenmelidir. Bu hem uluslararası saygınlık kazandırır hem de Türkiye'nin kendi güvenliğini dolaylı yoldan güçlendirir. Enerji bağımlılığını azaltmak için ise kısa vadeli enerji kontratları gözden geçirilmeli, alternatif kaynaklara yönelinmeli, özellikle Karadeniz gazı gibi yerli kaynakların devreye alınması hızlandırılmalıdır. Ek olarak finansal kırılganlıklara karşı Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, olası dalgalanmalara karşı önleyici adımlar planlamalıdır. Bunun bekleyecek hali yoktur. Bir an önce devreye sokulmalı, bu da kamuoyuyla net bir şekilde paylaşılmalıdır. Son olarak, sınır güvenliği artırılmalı, Suriye ve Irak'taki askeri varlığımız yeniden değerlendirilmelidir. PYD, YPG ve türevleri gibi terör organizasyonların ABD ve İsrail tarafından Türkiye'nin tavrına göre kullanılma ve tehdit unsuru olarak devreye sokulma ihtimali yüksektir. Türkiye, ABD ve İsrail'in vekil güçlerinin oluşturabileceği asimetrik tehditlere karşı daha hazırlıklı hale gelmelidir. İsrail-İran çatışması Türkiye için çok katmanlı riskleri beraberine getirmektedir. Ancak bu kriz aynı zamanda Türkiye'ye bölgesel bir dengeleyici ve barış aktörü olarak rol alma fırsatı da sunmaktadır. İnanıyoruz ki, devletimiz büyüklüğüyle, milletimizin gücüyle; yaptığı ve bundan sonra yapacağı hazırlıklarla tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu süreci de az hasarla atlatacak ve daha da güçlenerek çıkacaktır."

Destici, "Dün basında terör örgütünün partisinin grup başkanvekillerinden birinin terörist başı 'Öcalan'ın, kadınlarla yazarlarla, aydınlarla, gazetecilerle farklı siyasi partilerle ilk elden tartışmak istiyor, yürüyen sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı ve hükümet bunun önünü bir an önce açmalıdır' şeklinde bir açıklaması yer aldı. Terörist başı Abdullah Öcalan'la konuşmamız isteniyormuş ya da belli kesimlerin konuşması isteniliyor. Ne konuşacağız? Mesela TUSAŞ'ı mı konuşacağız? Üzerinden bir yıl bile geçmedi. 23 Ekim 2024'te, terörist başının Öcalan'ın kurduğu ve Türkiye'yi etkisiz hale getirmeye çalışan devletlerin desteklediği PKK terör örgütü, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Merkez Yerleşkesine bir silahlı saldırı düzenledi. Saldırı, vardiya değişimi sırasında, uzun namlulu silahlarla ve el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildi. Terör saldırısında, etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dedik ya ne konuşacak ya da ne konuşacağız? Aslında şunu konuşmalıyız. Terörist başıyla ya da başkasıyla. Terörist başı Öcalan TUSAŞ saldırısıyla ilgili neden yargılanmıyor? Terör örgütünün kurucusu ve yürütücüsü değil mi? Önderleri değil mi? Terör örgütünün liderleri kabul ettiği, cezaevinde olduğu süreçte avukatları ve sözde siyasetçi terör örgütü mensupları aracılığıyla terör örgütüyle iletişimi devam eden, terör örgütü üzerinde yaptırımı devam eden, ona talimatlar veren, hatta terör örgütünün görünümde kendisini feshederek, gerçekte Türkiye'yi parçalama projesini başka bir kulvara taşıma talimatı verebilen ve örgüte bunu bile kabul ettiren biri, terör örgütünün işlediği suçlardan neden yargılanmıyor? Mesela bunu konuşalım. Öldürttüğü öğretmenlerin aileleriyle de konuşmak istiyor mu? Şehit ettiği askerlerin, polislerin, güvenlik korucularının aileleriyle de konuşmak istiyor mu? Hakikaten, ülkemizin Güneydoğusuna, çocuklara okuma yazma öğretmek için o çocukların doktor, mühendis, subay, hakim olmaları için 3 kuruşluk maaşla görev yerlerine koşan 20'li yaşlarında öğretmenlerimizi öldürten bir itle ne konuşacağız? Bu terörist başıyla konuşalım diyenlere şunu söylüyoruz. Siz hiç şehit öğretmenlerimizin çocuklarıyla, aileleriyle yüz yüze geldiniz mi? Bir kere konuşmaktan ve tokalaşmaktan şu sorunun cevabını versinler. Terörist başı Abdullah Öcalan insan mıdır? Yoksa bir it midir? Bunun cevabını versinler. Tasması başkasının elinde olan bir köpek midir? Bunun cevabını versinler" dedi.