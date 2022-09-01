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Denizli haber: CHP İlçe Başkanından Çivril Belediyesi'ne tepki

Politika Haberleri

Denizli haber: CHP İlçe Başkanından Çivril Belediyesi'ne tepki

Denizli politika haberi: CHP Çivril İlçe Başkanı Bedri Ataş, festival alanına sahne kurmak için Atatürk büstünün önüne siyah çarşaf çektiği iddia edilen Çivril Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

CHP Çivril İlçe Başkanı Bedri Ataş, festival alanına sahne kurmak için Atatürk büstünün önüne siyah çarşaf çektiği iddia edilen Çivril Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen festival için kent meydanına kurulan sahne tartışmaları da beraberinde getirdi. Sahne kurmak için meydandaki Atatürk büstü önüne siyah çarşaf çekildiğini iddia eden CHP İlçe Başkanı Bedri Ataş, Çivril Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

Ortaya çıkan görüntülerin Çivril'e hiç yakışmadığını savunan Ataş, "Çivril, zafere giden yolda destan yazdı. Cabar Şehitliği ve şehir merkezinde bulunan 5 milli mücadele şehidimizin mezarları tarihsel gerçeğin günümüz uzanan destanıdır. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılında maalesef Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstünün önüne, Çivril'de festival sahne düzenlemesi sebep gösterilerek siyah çarşaf çekilmiştir. Bayram kutlanırken kocaman Atatürk büstü kapatılıp, küçücük bir Atatürk büstü getirilmiştir. Buna neden olanlar, Çivril'imizin ve Türk milletinin gönlünden, yüreğinden Atatürk sevgisini silemeyeceklerdir. Büyük zafer, Çivril Belediyesi'nin festival bahanesiyle 100. yıla yakışır bir ortamda kutlanmamıştır. Yaşananlara sebep olanları Çivril affetmeyecektir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Hisarcık Çivril Politika Haberler

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