Darende'de Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
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Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
??????? Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle devam etti.
Törene, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.