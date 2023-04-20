Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek

Danimarka ve Hollanda, Alman yapımı 14 adet Leopard 2A4 muharebe tankı satın alınıp Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürüyor. Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin Alman yapımı 14 Leopard 2A4 tankı satın alıp Ukrayna'ya göndereceği duyuruldu. Açıklamada, "Hollanda ve Danimarka, Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortaklaşa satın alma, yenileme ve bağışlama hedefini duyuruyor" ifadeleri kullanıldı.

Alman tanklarının Ukrayna'ya 2024'ün başından itibaren tedarik edileceği ve tahmini 165 milyon euroya mal olacağı, bu maliyetin de iki NATO ülkesi arasında eşit olarak bölüneceği vurgulanarak, "Bu sayede birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız" denildi.

"Ukrayna'ya savaş alanında üstünlük sağlayacak"

Danimarka Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise, "Leopard 2 A4 ana muharebe tankına sahip olmak, tankın büyük ateş gücü, yüksek koruma seviyesi ve hızı nedeniyle Ukrayna'ya savaş alanında üstünlük sağlayacaktır. Son birkaç hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tankı kısa sürede kullanabilmede ustalaşabildiklerini zaten gösterdi" ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren de açıklamasında, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliği ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu destek için son derece minnettarız" ifadelerine yer verdi. - KOPENHAG