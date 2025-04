Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken CHP Lideri Özgür Özel, "2 Nisan Tüketim Boykotu" adıyla yeni bir çağrı yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

"EMPERYALİST BİR OPERASYONDUR"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Özel'in de çağrıda bulunduğu tüketim boykotuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur" ifadesini kullandı.

Uçum, şunları kaydetti: "Tüketiciyi alışveriş boykotuna yani tüketim boykotuna çağırma fikri küresel emperyalizmin milli devletlere ve milli tutumlara karşı yaptığı operasyonların bir parçasıdır ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir. Hukuk ihlali yapılarak uygulanması planlanan yeni nesil eylemlerin tamamı küresel emperyalizmin projeleridir. Bunlar global merkezler tarafından geliştirilir ve uygun şartları oluşturulmuş hedef ülkelerde devreye sokulur. Örneğin bugün Türkiye'de tüketim boykotu eylemini kışkırtan küresel merkezler 5 Nisan günü ABD'de, milli yaklaşımları sebebiyle küreselcilerle çatışan Trump yönetime karşı hands off (dokunma) eylemini organize ediyor. 50 eyaletin tamamında mitingler, yürüyüşler ve protestolar da dahil olmak üzere 600'den fazla planlı eylem hazırlanıyor."

Uçum, yeni nesil eylemleri "Sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm", "Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykotlar", "Tüm ekonomiyi hedef alan tüketicinin alışveriş boykotu (tüketim boykotu)", "Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması" olarak sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR EMPERYALİST SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA'

"Global merkezlerce hukuk ihlaline dayanan başka eylem türleri de geliştirilebilir. Hedef ülkenin turizmini ve dış ticaretini kara propoganda ile baltalama tarzı eylemler de geçmişte uygulandı, yeniden piyasaya sürülebilir. Günümüzün milli kurtuluş savaşları neoliberalizmin ve küresel emperyalizmin, hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemlerle milli devletlere yaptığı saldırılara karşı durma ve bu saldırıları püskürtme savaşlarıdır. Türkiye, yolsuzluk ve terör soruşturmaları bahane edilerek muhalefetin mandacı kesimleri eliyle devreye alınan ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemler yoluyla bir kez daha küresel emperyalist saldırıyla karşı karşıyadır. Son günlerde gördüğümüz sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm gibi, milli ve yerli firmaları hedef alan ticari boykot ile tüm ekonomiyi hedef alan tüketim boykotu çağrıları da emperyalist odakların yerli işbirlikçilerine verdikleri aklın gereğidir.

"AMAÇ KÜRESEL EMPERYALİZME HİZMET EDECEK BİR İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ'

Muhalefetin mandacı kesimleri tarafından (güya bazı gençlerin talebi gibi) gündeme getirilen alışveriş boykotu neoliberal globalist ajanda çerçevesinde üretilmiş bir akıldır. Hedef meşru talepler ifade etmek değildir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır. İçeride mandacı olmayı kabul ve ilan etmiş siyasi aktörler de devşirilmişse amaca ulaşmak için daha fazla kaos stratejileri devreye sokulur. Türkiye için bu kirli planların yapıldığı görülüyor. Ancak küresel emperyalizm ve yerli işbirlikçileri şunu bilmelidir ki Türkiye halkı bu tip emperyalist operasyonlara hiç bir zaman prim vermedi bundan sonra da asla itibar etmez. Muhalefetin milli kesiminin de yurtsever tutum alacağına şüphe yoktur. Tarihimizdeki tecrübeyle sabittir: Türk Milleti ve onun hangi kökenden olursa olsun her mensubu emperyalist saldırıların her türüne ve her şekline karşı milli kurtuluş ruhuyla gereken cevabı daima vermiştir bu kez de gereğini yapacaktır."