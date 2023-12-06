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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkmenistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere hareket etti. Ziyaret kapsamında Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı düzenlenecek ve çeşitli temaslarda bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, "7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı gerçekleştirmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Türkmenistan'dayız. Resmi temaslarımız kapsamında bugün ilk olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov ile görüşeceğiz ve Türkmenistan'ın Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. Sonrasında TOBB ve DEİK işbirliğiyle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yapacağız. Ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Batır Atdayev ile 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek ve komisyon protokolünün imza törenini gerçekleştirecek, sonrasında da Türk-Türkmen İş Forumu'na katılacağız. Resmi programlarımızı tamamladıktan sonra "Arkadağ" Akıllı Şehri ve Uluslararası Ahalteke Atçılık Spor Kompleksi'ni ziyaret ederek, programımızı tamamlayacağız. Ziyaretimiz vesilesiyle, Türkmenistan ile ilişkilerimizin temelini oluşturan kardeşlik bağlarımızı, ortak çıkarlarımız doğrultusunda, devam ettirmek, enerji başta olmak üzere her alandaki yeni işbirlikleriyle güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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