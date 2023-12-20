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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan yetkilileriyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede tarım, insani yardım, eğitim, turizm ve diğer ilgili alanlarda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin genişletilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Milli Meclis'ine geçen yılmaz burada Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Yılmaz, Milli Meclis Genel Kurul salonunu gezerek Gafarova'dan bilgi aldı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Yılmaz ve Gafarova heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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