Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir

TÜRKİYE'nin en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimi ile birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" dedi.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 1'inci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. 8 Nisan 2020'de ise 2'nci ünitenin inşasına başlandı. Projede, 3'üncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, 4'üncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Erdoğan, proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralde görev yapacak Türk mühendis ve teknisyenlerin Türkiye'nin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştireceğini belirterek, "Sayın Başkanın daha önce ifade ettiği gibi 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da o okullarda yetiştirildi. Akkuyu'da inşa ettiğimiz bu santrali planlarken ve hayata geçirirken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Santralimiz ülkemizin bu alandaki mevzuatı ile beraber Uluslararası Atom Ajansı'nın, Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubunun ve Avrupa Birliği'nin şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2'nci ve 3'üncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz. Akkuyu projesini yürüten ve burada yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın 6 Şubat felaketinin ardından depremzedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı da daima şükranla hatırlayacağız. ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son sayfası olan nükleer yakıt çubuklarının nükleer santral sahasına tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.