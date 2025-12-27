Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, ciddi yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi'nde '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni' düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

'SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da, deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız. Milli Mücadele'de destan yazan Kuvayımilliye'nin şehrindeyiz. Rabb'im muhabbetimizi artırsın. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız. Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız. Bunun için Cenabıallah'a binlerce kez hamdediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabb'ime hamdolsun" dedi.

'DEPREM TURİSTİ GİBİ ORTALIKTA DOLANANLAR VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlarsanız; 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip, sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. 'Hükümet, bu enkazın altında kalır' diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat yağmuruna tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, 'Evleri mültecilere verecek' diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. 'Kardeşlik zor günde belli olur' diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabb'im ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

'BU İŞİ, CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BAŞARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şair ne diyor; 'Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin.' Evet. Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. İşte bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya, Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabb'im bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz; yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak hamdolsun, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan, başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi, yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canıgönülden tebrik ediyor, hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

'SADECE İŞİMİZE ODAKLANDIK'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Bu felakette 53 binin üzerinde canımızı, içimiz yanarak, acımızı kalbimize gömerek kara toprağın bağrına verdik. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 11 ilimiz, 62 ilçemiz ve 10 bin 190 köyümüzü kapsayan 110 bin kilometrekarelik bir alan art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. Dolaylı etkilerini dahil ettiğimizde 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Bununla birlikte endişe ve ümitsizliğe asla kapılmadık. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet olarak derhal harekete geçtik. Arama-kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine, enkaz kaldırma işlemlerinden psikolojik desteğe, depremzedelerimizin imdadına koştuk. Kefen parasını deprem bölgesine gönderen 84 yaşındaki Remzi dededen, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzede kardeşlerine yollayan 8 yaşındaki Muhammed evladımıza kadar; tarihimize, kimliğimize, inancımıza yaraşır bir dayanışma içinde 7'den 70'e, milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık. Unutmayın. 'Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun/Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun/Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar. Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var.' İstiklal Marşı şairimizin bu mısralarından aldığımız ilhamla yüzyılın en büyük seferberliğini başlatarak, şehirlerimizi ihya etmek için kolları sıvadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede ter döken 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık. Ben şimdi şu binaları görüyorum, Rabb'ime hamdediyorum. ya Rabb, sana hamdolsun, bu kadar kısa zamanda bu binaları bitirmeyi bizlere nasip ettin. Şimdi de kardeşlerimiz burada hayırlısıyla inşallah otursunlar. 40 gün önce Adıyaman'da 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiştik. Bugün de 455 bininci yuvamızın anahtarını sizlere huzuru kalple takdim ediyoruz."

BAHÇELİ: HATAY, KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında, "Milli birlik ve kardeşliğimizin sembol şehirlerinden Hatay'ımızı ziyaretten, göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay, küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır. Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir. 11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6 bin 514 köyümüz; dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız, depremin vahim sonuçlarıyla ve yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış, Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır. Huzurlarınızda, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet diliyor; kabirleri nur, mekanları cennet olsun diyorum. Kudret-i İlahi'den niyazım; böylesi felaketlerden ülkemizi ve milletimizi esirgemesi, keremini ve merhametini üzerimizden eksik etmemesidir. Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki; molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan; umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti, emanetimiz; hatıraları, hatıramız; hedefleri de hedefimizdir" dedi.

'TÜRK MİLLETİ, TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE FELAKETLERE BOYUN EĞMEDİ'

Türk milletinin, tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf ve bereketin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş; karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Tek tek fitne ataklarına ve karanlık kampanyalara rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler; milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden rant devşirmenin arayış ve amacına kilitlenmek; ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek, devleti ve hükümeti zorda bırakmak için her türlü söz ve ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir azınlığa karşı maşeri vicdan suskun kalmamış; tertip ve tezgahların hepsini teker teker boşa düşürmüştür. Çünkü bütün saptırma ve iftiraların çürütülmüş ispatı, asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi; işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir, Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri'dedir, Sivas'tadır ve Bingöl'dedir. Kalbi milleti için atanlar; bu kapsamda geceyi gündüze katarak çalışanlar hatta nefes alır gibi en dik yokuşları tırmanır gibi gayret edenler hem kulun rızasına hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır."

'BU, TARİHİ BİR BAŞARIDIR'

Bahçeli, "Bu vesileyle; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, ilgili tüm bakan ve bürokratlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza ve asrın inşasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanım, değerli vatandaşlarım; 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Müessir ve süratli şekilde deprem bölgesine müdahale edildiğinin de bilincindeyim. Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimizde, devasa şantiyeler hızla kurulmuştur. Bugünkü törenin düzenlendiği Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini en iyi takdir edecek olanlar, Hataylı kardeşlerimdir. Tarihi Meclis Binası'yla Habib-i Neccar Camisi'nin, Uzun Çarşı ile Antakya'nın bütün tarihi alanlarının yeniden dirilişi, yeniden ihyası, tarih, bir başarıdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bine yakın konut, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Bu sayının 150 bin sınırını geçmesi de planlanmıştır. 15 Kasım 2025 tarihinde Adıyaman'da düzenlenen 9'uncu kura çekme töreninin ardından 42 gün içinde maşallah 105 bin 179 ev ve iş yeri tamamlanmıştır. Velhasıl kelam; bugün itibarıyla 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası bitmiş ve tamamlanmış olacaktır. Bundan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler, 'Hala onu yapamadınız, bunu başaramadınız' masalını anlatanlar, şunu unutmasınlar ki güneşi balçıkla sıvamak ancak ve ancak hamakatin ve boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları küçültmeye veya değersizleştirmeye cüret etmek; muhteris nitelikli muhatapları hem mahcup edecek hem de kalben mağlup edecektir. Hatay küllerinden doğdu. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Günümüzün Süleyman'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı, Murat Kurum Bey, Çevre Bakanımızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tamamlanan deprem konutlarının kurasını çekti.

Haber: Gülşah ATICI-Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK-Eser PAZARBAŞI/HATAY,