Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camiler, birlik ve beraberliğin sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür." dedi.

Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Böyle bir eserin inşası dolayısıyla Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, eserin, Gaziantep'in şanına şan kattığını söyledi.

Eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Şahinbey'in 1 milyon 300 bine ulaşan nüfusuyla Gaziantep'in gözbebeği ilçelerinden olduğunu, nüfus çoğalıp, ilçe büyüdükçe ibadethane ihtiyacının arttığını dile getirdi.

Erdoğan, aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahinbey Millet Camisi ile bu ihtiyacın karşılanmış olacağına işaret ederek, caminin dış bahçesiyle ibadet eden sayısının 34 bine kadar ulaşmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Selçuklu ve Osmanlı izlerini buluşturan mimarisinin yanı sıra pek çok sembolü de barındıran eserin Gaziantep'e çok büyük değer katacağının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun her yöresinden, özellikle çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz de burada huzurlu vakit geçireceklerdir. Zarif dokusuna Kur'an-ı Kerim ayetleri ve lafzatullah nakşedilen camimiz, külliyesiyle birlikte 24 saat şehrin manevi hayatına ışık tutacaktır. Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi sadece bir ibadethane olarak tasarlanmadı. Burası aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak planlandı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camimiz de bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik hizmetlerin sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle, milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum."

Erdoğan, camilerin sadece günde 5 kez namaz kılınan yerler olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür. Camiler, minberi, mihrabı ve kürsüsüyle ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleridir." dedi.

"Kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca ecdadın kurduğu veya geliştirdiği her şehirde, oranın karakteri haline gelmiş bir çarşı ve caminin olduğunu belirterek, Mescid-i Nebevi'nin inşasından beri İslam toplumlarında camilerin hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olduğunu, buranın da aynı görevi icra edeceğine inandığını söyledi.

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi başta olmak üzere camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, gözümüzün nuru olan çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup, camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha fazla, daha yoğun faydalanmasını sağlamalıyız. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizin camilerle irtibatlarının mutlaka kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, söyleşiler, sohbetler, mevlidi şerifler ve benzeri etkinliklerle bu güzel eserin hakkını vermenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı, kendisine, ailesine, vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı kuşaklar olarak yetiştirmek ancak bu şekilde mümkündür. Diğer türlü nesillerimizin içki, kumar, uyuşturucu, fuhşiyat, terör, şiddet gibi belaların pençesine düşmesinin önüne geçemeyiz. Bu ulvi gaye doğrultusunda çalışan, koşturan, pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıflarımıza, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum."

"İslam dünyasının çekim alanı olsun"

Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyayı dış dünyayla bütünleştiren bu muhteşem eserin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, burada edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Erdoğan, Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ümmete inşallah hayırlı olsun. ve burası aynı zamanda ismiyle müsemma sadece ülkemizin değil, tüm İslam dünyasının bir çekim alanı olsun." ifadelerini kullandı.