Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, "Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, "Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, "Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, "Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz." dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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