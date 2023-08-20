Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin kuruluşu yıldönümü kutlamaları ve Macaristan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda Budapeşte'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti. - İSTANBUL