Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz (2) - Haberler

'TALİHSİZ CİLVENİN ADI KILIÇDAROĞLU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 ilk çeyrek büyümenin yüzde 7,3 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Dünya küçülürken bizim büyümemiz yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kağıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir. Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere, inşallah yakında yollarda göreceğiz. Biz ülkemizi eserlerle donatmanın, milletimize aşkla hizmet etmenin mücadelesini verirken, siyasetin cilvesi diyebileceğimiz bazı kişiler ve konularla da uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Türk siyasi tarihinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur. Karşımızda öyle bir karakter var ki ciddiye alsak ciddiye alınacak tarafı yok, gülüp geçsek gülünecek tarafı yok. Biz de çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz. Kendisini uzunca bir süre yok saydığımızda da arsızlara özgü bir cesaretle yalanın, iftiranın, zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Biz de mecburen bu zatı ara ara paçasından tutup aşağıya çekmek durumunda kalıyoruz. Yine böyle bir mecburiyetle karşı karşıyayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini de kullandı.