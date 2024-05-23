Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bölgede teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Zorba ve Yıldız'ın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.