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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP28 İklim Zirvesi'nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi.

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), BAE'nin ev sahipliğinde dün başladı. Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor. Dünya liderlerini bir araya getiren konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün akşam saatlerinde BAE'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi. Erdoğan zirve alanında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı. Erdoğan ve liderler karşılamanın ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Zirvede konuşma yapması beklenen Erdoğan'ın toplantı marjında bazı katılımcı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP27, savunmasız ülkelerdeki iklim felaketleriyle mücadele edilebilmesi için "kayıp ve hasar fonu" kurulması kararıyla sona ermişti.

Kayıp Zarar Fonu'nda anlaşmaya varıldı

Zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) COP28 müzakerecileri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan durumdaki ülkelerin kayıp ve zararlarının karşılanması için Kayıp Zarar Fonu'nun kurulması ve fona 2030 yılına kadar yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı.

Dünya Bankası 4 yıl boyunca fona geçici ev sahipliği yapacak. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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