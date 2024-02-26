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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katılarak, projenin 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacağını belirtti. Erdoğan, millete hizmetkarlık ilkesiyle atalarının hayalini kurduğu vizyon projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, İstanbul'un yeniden hizmete hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik"

"İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız"

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaşım Politika Ekonomi Haberler

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