Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik"

"İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız"

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.