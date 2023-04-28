Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Sadece Yol Yapmıyoruz, Büyük Bir Hamlenin Temellerini Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük hamlesinin temellerini attıklarını belirtti. Ayrıca depremden etkilenen Adana'da 12 bin 492 konut ve 2 bin 438'i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıldığını, Adana'nın trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımın hayata geçirildiğini ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete açıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuşarak, "Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan, depremden etkilenen diğer şehirlerle birlikte Adana'nın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "İnşallah yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için de 12 bin 492 konut ve 2 bin 438'i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı bin 628'i buldu. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı konuşmada, "Adana Şehitler Köprüsü'nün açılışı ile Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir. Kültürel bağ kuvvetlenmiştir. Ticari hayat canlanmıştır. Doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. Bu da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi sunuyorum" dedi.