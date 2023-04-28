Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Sadece Yol Yapmıyoruz, Büyük Bir Hamlenin Temellerini Atıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük hamlesinin temellerini attıklarını belirtti. Ayrıca depremden etkilenen Adana'da 12 bin 492 konut ve 2 bin 438'i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıldığını, Adana'nın trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımın hayata geçirildiğini ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete açıldığını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuşarak, "Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan, depremden etkilenen diğer şehirlerle birlikte Adana'nın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "İnşallah yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için de 12 bin 492 konut ve 2 bin 438'i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı bin 628'i buldu. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz" dedi.'286 MİLYON LİRA TASARRUF'Erdoğan, Türkiye'nin bereketli toprakları Çukurova'nın kalbi Adana'ya yeni bir eser daha kazandırmanın sevinci ile bir arada olduklarını vurgulayarak, "Türkiye gibi Adana'mız da büyüdükçe, geliştikçe ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Batı Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya ve GAP'a bağlayan transit trafiğin yükü de Adana'mızın omuzlarında. Adana çevre yolu adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu bin 700 metre olan 23 tabliyeden oluşan 3'ü gidiş ve 3'ü geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde 2 hatlı bir demiryolu da yer alıyor. Yeni köprümüzle günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı Kıret Yolu üzerindeki yükü ortadan kaldırıyoruz. Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Köprümüzün Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'ADANA KARDEŞLİĞİN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİR'Erdoğan, hızlı tren hattı ve Çukurova havalimanı başta olmak üzere halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'yı geliştirmeyi sürdüreceklerini bildirerek, "Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye Yüzyılının eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın enerjinin şehri Adana'nın üretimi ile alın teri ile dayanışmasıyla Türkiye Yüzyılında hak ettiği yeri almak hakkıdır. Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya işte hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. 'Allah'ına kurban Adana' derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim" dedi.'SADECE YOL, KÖPRÜ YAPMIYORUZ'Erdoğan, "Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın 'yolları, köprüleri mi yiyeceğiz?' desin. Birileri varsın 'İHA, SİHA bizi mi doyuracak?' desin. Birileri varsın 'inşaat ile kalkınma mı olur?' desin. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam yani iş ve AŞ ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hep destek verdi. Eğer bugün Cumhuriyetimizin 2'nci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte, inşallah hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.BAHÇELİ: ADANA'NIN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMİŞTİR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı konuşmada, "Adana Şehitler Köprüsü'nün açılışı ile Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir. Kültürel bağ kuvvetlenmiştir. Ticari hayat canlanmıştır. Doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. Bu da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi sunuyorum" dedi.