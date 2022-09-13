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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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