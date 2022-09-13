Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika