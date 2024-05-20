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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu ilerlemesinden memnuniyetini ifade ederek, adil ve kalıcı bir barışın bölge için yeni bir iklim yaratacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Ermenistan Azerbaycan Türkiye Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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