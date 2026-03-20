Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya teşkilatıyla telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da AK Parti mensuplarıyla bira araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aracılığıyla partililerin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin bayramını kutlayarak, "Bütün Antalya teşkilatımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Nice bayramlara bizleri kavuştursun diyorum. Sizleri Rize'den sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, partililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Milletin emanet ettiği makamlarda emanete layık olmanın gayretiyle gece gündüz çalıştıklarını belirten Ersoy, "Her bir bölgemizi, her bir şehrimizi sorumluluk sahamızdaki başlıklarda daha ileriye taşımak, kültür ve turizmde hem varlıklarımızı hem de bunların fayda ve getirilerini gerek nicelik gerek nitelik olarak artırmak için üretmeye, geliştirmeye, inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık"

Ersoy, görev süresi içinde köklü değişimler, dönüşümler gerçekleştirdiklerini, öncü ve özgün projeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Turizmdeki çalışmalara değinen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm noktasından baktığımızda, 2025'de 65 milyar 231 milyon dolar ile gelir miktarında dünyanın 7'nci, yaklaşık 64 milyon kişi ile ziyaretçi sayısında dünyanın 4'üncü büyük turizm ülkesi olan bir Türkiye görüyoruz. 2017'de gelir sıralamasında 15'inci, ağırlanan turist sayısı sıralamasında ise 8'inci idik. Bu rakamlar, kısa zamanda katedilen muazzam mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Göreve gelişimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör ilan ettiği turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık."

Kültür sanat sahasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Ersoy, bugün Türkiye'nin, dünyanın en önemli arkeolojik çalışmalarını yürüten ülkelerin başında geldiğini aktardı.

Ecdadın emanetlerine, bu topraklarda doğup yiten medeniyetlerin mirasına bütünüyle sahip çıktıklarını dile getiren Ersoy, yerli ve milli bir Türk arkeolojisini bina edip arkeolojinin altın çağının kapılarını açtıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, konserlerden tiyatro, opera ve baleye, temsil ve seyirci sayılarında sürekli çıtayı yükselttiklerini, geleneksel sanatların yaşatılması, bilinirliğinin ve yaygınlığının artması, yeni ustaların yetişmesi için de aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali", "Yaşayan Miras Şölenleri", "Yaygın Kültürel Eğitim" faaliyetleri ile "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri" çalışmalarının, özgün değerleri korumak, yaşatmak, onları bugüne taşıyan insanları onurlandırmak, eserlerini kalıcı kılmak için yapıldığını ifade eden Ersoy, bu tür çalışmalara devam edileceğini bildirdi."

Antalya'daki kazı çalışmalarına 360 milyon 500 bin lira harcandı

Antalya'daki çalışmalara değinen Ersoy, çevredeki savaşlara rağmen kentte geçen yıl 17 milyon 123 bin turistin ağırlandığını anımsattı.

Antalya'da, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri kazı ve restorasyon çalışmalarıyla, devreye aldıkları Gece Müzeciliği uygulamalarıyla deniz-kum-güneş hakimiyetine kültürü, arkeolojiyi çok ciddi oranda ortak etmeyi başardıklarını vurgulayan Ersoy, yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler sayesinde bu toprakların tarihi ve kültürel zenginliğinin gerçek anlamda hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını belirtti.

Müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısının 2024'te 2 milyon 466 bin seviyesindeyken geçen sene 3 milyon 268 bin kişiye ulaştığına işaret eden Ersoy, burada bir yılda yüzde 32'nin üzerinde bir artış yakaladıklarına dikkati çekti.

Bakan Ersoy, Antalya'da kazılara, geçen yıl 360 milyon 500 bin lira harcandığını, bu rakamları daha da yukarıya çekeceklerini anlattı.

Bu çalışmaların yanında, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" çerçevesinde 2018 yılından bugüne kentteki 4 projeye 41,7 milyon lira destek sağladıklarını dile getiren Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine ise yine son 8 yılda 6,6 milyar lira destek sunduk. Bu sayede Antalya'daki İşletme Belgeli Konaklama Tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin iken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişi seviyesine yükselmiştir. Milletimize en üst kalitede hizmet sunma vizyonuyla 2020 yılından itibaren 12 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajını Antalya'ya kazandırdık."

Bu yıl Sorkun Halk Plajı'nı açtıklarını, Manavgat Side ücretsiz halk plajı çalışmasını başlattıklarını anlatan Ersoy, Bakanlık tarafından ülke genelinde 5 yıldızlı konseptiyle hayata geçirilen halk plajı sayısının toplamda 19'a ulaştığını, bu yıl sonunda ise bu rakamı 25'e yükselteceklerini açıkladı.

"Türkiye'yi 1. ligde zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdık"

Bakan Ersoy, belediyelerin sorumluluğundaki altyapı yatırımlarını da üstlendiklerini ve Serik ile Kemer'de altyapı yatırımlarını tamamladıklarını aktardı.

Doğa, sağlık, gastronomi, spor, kongre, düğün gibi farklı turizm alanlarında hizmet ve proje üreterek Antalya'nın turizm ürün ve hizmet yelpazesini büyüttüklerini kaydeden Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile doğal güzelliklerinden kültür ve tarihine, gastronomisinden sanat hayatına kentin bütün zenginliğini ulusal ve uluslararası vitrine çıkardıklarını ifade etti.

Diğer Bakanlıklarla işbirliği içinde Antalya Havalimanı kapasitesini artırdıklarını anımsatan Ersoy, otoyol projeleri gibi çalışmalarla kentin ulaşım kalite ve kapasitesini yükselttiklerini vurguladı.

İşbirliği içinde Türkiye için çalıştıklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Birileri gibi biz ve onlar siyaseti güdüp halkımızı hizmetten mahrum bırakmıyoruz. Milletimizin layık olduğu hizmetleri alabilmesi için gereken neyse yerine getiriyor, sorumluluk alıyoruz. Türk turizminin ve kültür sanat hayatının zenginleşmesi, gelişmesi, büyümesi için nerede bize ihtiyaç varsa orada yerimizi alıyor, üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bakanlık olarak hedeflerimizi, ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu değerlerin farkında olarak daima büyük tuttuk. Hamasetle değil akılcılıkla yol aldık. Dünyanın kültür ve turizm noktasında ilerlediği yönü, yaşadığı değişim ve dönüşümleri, insanların beklenti ve taleplerini takip ederek adımlarımızı attık. Bu sayede, öncü ve örnek hizmetleri ülkemize kazandırarak Türkiye'yi 1. ligde zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdık. Emin olunuz ki daha ileriye, daha yükseğe hep beraber taşıyacağız, daha büyük hedeflere ulaşacağız."

Ersoy, ülkeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarında "millete hizmetkar olma" şiarıyla dünyanın imrenerek izlediği sayısız eser ve hizmet kazandırıldığını bildirdi.

Fikrini sormadan, tepkisini ölçmeden küresel aktörlerin adım atmadıkları güç odağı ve lider bir Türkiye bina edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinden sağlığa, kültür ve turizmden enerjiye, bu ülkenin hayallerine vurulan zincirleri kırdık, o hayalleri, o umutları gerçek kıldık. 'Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen şanlı ecdadımızdan aldığımız ilhamla olmazcıları, yapılamazcıları çok şükür sürekli utandırdık, utandırıyoruz. Bu milletin evlatlarına fırsat verildiğinde en iyisinin yapılabildiğini gururla tekrar tekrar ispatladık. Şimdi ise yeniden şekillenen küresel düzende ülkemizi en etkin konuma getirmek için büyük bir mücadelenin içerisine girmiş bulunuyoruz. Dünyayı ateşe verenlerin karşısında hakkın, adaletin, aklın ve vicdanın sesi olup meydanda yerimizi almış durumdayız. Bugün etrafımızı saran ateş çemberinde biz, devletimizin gücü sayesinde huzur içinde hayatımıza devam ederken yangın yerine dönmüş her coğrafyada Türkiye adı barış umuduyla birlikte zikredilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' gerçeğini bir kez daha görüyor ve umudunu bize bağlamış olanlar için kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz."

Bayramlaşma törenine, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş ile partililer katıldı.