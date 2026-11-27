Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Oğan, terörsüz Türkiye konusunda vatandaşların devlete güvenmesi gerektiğini söyleyerek, "40 yıldır devam eden kanlı ve Türkiye'ye zarar vermek için kurgulanmış bir yapı tasfiye ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve SDP Başkanı Ayhan Oğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye Projesiyle ilgili merak edilen soruları cevaplayan Oğan, Türkiye'ye zarar vermek için kurgulanmış 40 yıllık yapının tasfiye edildiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin stratejik bir devlet politika olduğunu dile getiren Ayhan Oğan, "40 yıldır devam eden kanlı ve Türkiye'ye zarar vermek için kurgulanmış bir yapı tasfiye ediliyor. Bu işin temeli devlet inisiyatifiyle başladı ve bugün bir devlet stratejik bir devlet politikasına döndü. Terörsüz Türkiye'ye geçiş, stratejik bir devlet politikasıdır. Bugün Milli Güvenlik Kurulu kararında da aynı bu vurgular var. Burada vatandaş zannediyor ki, dağda 5-6 bin tane silahlı adam var. Bunlarda mağaralara sığınmışlar, bunları tasfiye ederek, bitireceğiz. Bu mesele öyle bir mesele değil. PKK dediğin örgütün, birkaç tane ajansı var. Televizyon kanalları var. Yüzlerce internet siteleri var. Türkiye'de çalışan, faaliyet gösteren dernekleri, vakıfları sivil inisiyatifleri bine yakın. Avrupa'da lobi faaliyetleri gösteren, saraylarda ağırlanan, maddi, manevi, siyasi ve mühimmat desteği yurt dışından alan, bölgede de en büyük desteği İsrail'den hatta komşumuz İran'dan alan çok kollu büyük bir yapı. Bu yapıyı tasfiye ediyorsun. Bu sadece 5-6 bin silahlı adamın meselesi değil. Vatandaşlarımız bir defa bunu bilmeli" dedi.

"Terörü bütün bölgeden tasfiye etmek gerekiyor"

Terörsüz Türkiye Projesiyle terörü bütün bölgeden tasfiye etmek gerektiğini vurgulayan Oğan, "Bu terörü bütün bölgeden tasfiye etmek gerekiyor. Devlet bunu kiminle yapıyor? Örgütün kurucu lideriyle. 'Öcalan 40 bin kişinin katili, bebek katili, terörist başı' demek sizi rahatlatıyor ise söyleyin. Ancak ortadaki asıl bizim için esas olan İmrali'dan yayınlanan 27 Şubat 2025 deklarasyonu. Orada ne diyor? 'Biz özerklik istemiyoruz. Federasyon istemiyoruz. Ayrılmak istemiyoruz. Ulusal kurtuluş stratejisine bağlı bir ulusal kurtuluş mücadelesinden de vazgeçiyoruz. Çünkü bunların başarısız olduğunu, gerçekliği olmadığını gördük. Yeni bir yönteme geçiyoruz. Devletle ve toplumla bütünleşeceğiz. Toplum örgütlenmeleri ve demokratik siyaset üzerinden demokratik cumhuriyete katılacağız, entegre olacağız" deniliyor. Konunun özeti budur. Şimdi Türkiye bunu yapmasın mı?" ifadelerini kullandı.

"İmralı'nın hükümlülük şartları değişmiyor"

Terörsüz Türkiye Projesiyle Öcalan'ın hükümlülük şartlarında bir değişiklik olmadığını belirten Oğan, "Bu Devlet içerisinde alınan bir inisiyatifle başlamış ve her aşaması planlanmış bir iş. Öcalan'a bir ayrıcalık mı tanınıyor? konusuna gelirsek, '27 Şubat deklarasyonu bizim için esas' dedim. Suriye'deki meseleyi düşünün. Kıyameti kopardılar. Orada İsrail açıktan, 'Ben Süveyda bölgesinden kuzeye Davud koridoru açacağım. Size ne gerekiyorsa vereceğim. Siz kesinlikle Türkiye'yle işbirliği yapmayın. Biz sizi koruyacağız' dedi. İmralı'da açık mektuplarında 'İsrail'le kesinlikle işbirliği yapmayacaksınız. İsrail'in yalanlarına ihtiyacımız yok. Siyonizm de bir ırkçılık çeşididir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşme yolundan dönmeyeceğiz' dedi ve Suriye'deki işi çözdü. Şimdi Irak'taki mesele çözülüyor. Devlet bir planlama yapmış. İmralı'daki vatandaşın hükümlülük şartları değişmiyor. İnfazında bir değişiklik yapılmıyor. Açık görüş hakkı var. Açık görüşü çeşitlendiriliyor. Önce İmralı heyeti gidiyordu, ailesi gidiyordu zaman zaman başkaları gidiyordu. Şimdi çeşitlendiriliyor. Gazeteciler, aydınlar, kendi siyasi çevresinden insanlar gidecek. Yani bir müzakere yada pazarlık yapılmış ve Öcalan'ın talebi nedeniyle verilmiş bir şey yok ortada. Hükümlü, hükümlü ve infazı devam ediyor. Devletin verdiği görevi ifa ediyor. Görevini yapabilmesi için devlet ona gerekli şartları oluşturmuş. Konu bundan ibaret" şeklinde konuştu.

"Türkiye çok büyük kazanıyor"

Türkiye'nin terörsüz Türkiye Projesiyle çok büyük kazandığının altını çizen Oğan, "Yeni Parti bugüne kadar ikircikli konuşuyor. En son mecliste 'izleme komisyonuna üye vermiyoruz' dediler ancak verip, vermeyecekleri de belli değil. Yazılar yeni gitti ne cevap verecekler göreceğiz. Şimdi burada tarih akıyor. Tarih akarken, gelişen olayla karşısında aldığını tavır önemli. Şimdi anlattığımız çerçevede Türkiye bu işi yaparsa kazanıyor mu? Kaybediyor mu? Türkiye çok büyük kazanıyor. Bölgesel lider oluyor. Devlet bir planlama içerisinde bu işleri yaparken, tarih akarken sen nerde duruyorsun? '3-5 oy çıkartırım' diye yanlış tarafta duruyorsan, sen siyasi çıkarların için devletin geleceğini satan ve bu pozisyona düşen bir siyasetçisin, bir siyasi anlayışsın" diye konuştu.

"PKK'yı yok etmeden önce fikri yok edilmeli"

Türkiye üzerinde yapılan hesapların bitmeyeceğini bu nedenle önce fikrin yok edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan Oğan, "Türkiye'ye yapılan hesaplar bitmez. Biz 40 yılda 2 trilyon 300 milyar dolar terörle mücadeleye para harcamışız. Şehitlerimiz parayla ölçülmez, şehit verdik. Biz 2 yıldır terörle mücadeleye eski yoğunlukta para harcamıyoruz. Terörle mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Biz her an tepesindeyiz. Bir fikri bitirmeden, öldürmeden ayakta kalırsa o fikir mutlaka yeni şeyler bulur. Bu işi 40 yıldır sürdüren yapının kurucusu, 'biz Kürdistan talebinden vazgeçtik' diyor. Biz bu fikirlerin geçersiz olduğunu, karşılık bulmadığını gördük. Bunlar hayaldir. Biz yeni bir yöntemle devlete entegre oluyoruz' diyor. PKK'yı yok etmeden önce fikrini yok edeceksin" dedi.

"Vatandaşımız devletine güvensin"

Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu ve vatandaşların devletine güvenmesi gerektiğini belirten Oğan, "Vatandaşlarımız devletine güvensin. Bu bir devlet politikasıdır. Yerli ve milli dinamitlerle yürütülen bir süreçtir. Şu anda bizim bu sürecimize dahil olacak olan hiçbir dış etki yok. Tamamen devletin kendi dinamitleri üzerinde yürütülen bir süreç. Nihayetinde de Türkiye'yi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir çalışmanın temel taşıdır. Cumhurbaşkanımızın, bu tür meseleleri ele alış biçimi çok çok farklıdır. Bu meseleleri siyasi bir çıkar üzerine hesap etmez. Cumhurbaşkanımız, bu meseleleri bedeli neye mal olursa olsun, çözme imkanını yakaladığı yerde çözer" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da devletin yeniden yapılandığı bir süreç başladı"

15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'de devletin yeniden yapılandırıldığı bir sürecin başladığını söyleyen Oğan, "12 bin hakim ve savcını var ve siz bir gecede 4 bin 500'ünü tasfiye ediyorsunuz. 310 generaliniz var. 150'sini tasfiye ediyorsunuz. Emniyetten 15 bine yakın polisi tasfiye ediyorsunuz. Bu büyük bir olay ve kurumları yeniden yapılandırıyorsunuz. Burada devletin ilerleyişini dikkatle takip edenler açık bir şekilde görüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kuruluşunun tamamlandığını aslında bize göstergeler, gösteriyor. 100 yıl devletler için erken bir zamandır. Birçok badirelerden sonra bugün yeniden yapılanan ve 'Türkiye Yüzyılı' diye bir hedef koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var" şeklinde konuştu.

"2028'in Nisan ayında seçimler yenilenebilir"

Seçim hakkında da konuşan Oğan, "Cumhurbaşkanımız seçimleri zamanında yapmayı tercih eder. Normal seçimin 14 Mayıs 2028'de yapılması lazım. 14 Mayıs'tan birkaç hafta önce veya birkaç ay önceye alınmış seçim, erkene alınmış seçimdir. Bunun içinde meclisin kararı gerekir. Mecliste de Cumhur İttifakı bu kanaatte olduğunu beyan etmiştir. Devlet Bey, adayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Yani yine yüksek bir oy oranıyla TBMM seçimlerin erkene alınması kararını verebilir. Benim tahminim de birkaç hafta öne alınarak, 2028'in Nisan ayında seçimler yenilenebilir" şeklinde konuştu.

Yeni anayasanın TBMM 29. Yasama Döneminin konusu olacağını ve seçimlere giden adaylarında yeni bir anayasa sözü vererek, seçime gideceğini düşündüğünü belirten Oğan, yeni bir anayasa yapmanın Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu söyledi.

"Fon krizi, organize bir dolandırıcılıktır"

Fon kriziyle ilgili konuşan Oğan, yaşanan olayların sermaye piyasası dolandırıcılığı ve organize bir dolandırıcılık olduğunu ifade ederek, "Fon olayları ile ilgili olarak, bu bir sermaye piyasası dolandırıcılığıdır ve organize bir dolandırıcılıktır. Bunun içerisinde bürokratlar var. İş adamları var. Fonlara yatırım yapan sade vatandaş var. Siyasi çevrelerden insanlar var ki istifa ettiler, ettirildiler. Bu fon olayıyla ekonomik sıkıntılar ayrı şeyler. Yani bunu birleştirip de sanki büyük yıkıcı bir etki yapmış, havası vermeye çalışanlar var. Böyle bir şey yok. Bütün sermaye piyasası içerisinde şu anda tasfiye kararı alınan fonlar yüzde 4'ü teşkil ediyor. Yüzde 9'sı ayakta çalışıyor. Yani bu kadar küçük bir olaydan bahsediyoruz. Burada devletin nasıl bir pozisyon aldığına bakmak lazım. Bu olay buraya gelene kadar görevini yapması gereken kurum yöneticilerinden bir kısmı bu işin içerisine girmişler, bu işi izlemişler. Alması gereken miktarın fazlasını alanlar burada bu işe para yatıran 450 bin kişinin hakkını yemişler" diye konuştu.

"Fonda devlet garantisi yok"

Fonların hazine kapsamında olmadığını, devlet yönünde bir garantisi bulunmadığını anlatan Oğan, "İlk etapta vatandaşın şunu bilmesi lazım. Bu fonlar hazine kapsamında değil, yani devlet garantisi yok. Sen gidip bir fona para yatırdığın zaman bunun devlet garantisi yok. Devlet garantisi nerede var? Sen gidip bankaya para yatırdıysan yatırdığın paranın 1 milyon 200 bin TL'si devlet garantisindedir. Onun dışında banka batarsa devlet batan paranın 1 milyon 200 bin TL'sine kadar sorumludur" dedi.

"Türk yargısı fon konusunda çok iyi bir sınav veriyor"

Türk yargısının fon konusunda iyi bir sınav verdiğini, suçluyla suçsuzu tek tek ayırt ettiğini belirten Oğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu fon işine dahil olan kim varsa adli, idari ve soruşturma açılmış kimler varsa fon listesindekiler onlar. Yani fon listesi zaten ortada. Devlet oturup da kimseye liste açıklamaz. Ceza kanununda bir suçun karşılığı vardır. Bu suçun cezası da neyse o kadar ceza verilir. Biz sosyal medyadan mahkeme kurup da 'olmaz 30 sene yatacak' diyemeyiz. Burası hukuk devleti. Şu anda Türk yargısı fon konusunda çok iyi bir sınav veriyor. Suçluyu, suçsuzu tek tek ayırıyor. Dosyalar tek tek inceleniyor. Devlet ilk günden beri aksiyon alıyor ve aksiyon gösteriyor. Buna bakmak lazım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı