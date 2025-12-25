CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Çok caydırıcı bir silahlı kuvvetlerimiz ve etki alanımız olmasını önemsiyoruz. Savunma sanayisinde başta millileşme ve kendi üretimimiz alanında her alandaki pozitif gelişmeyi destekleyeceğiz." dedi.

CHP'de yılın son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Emre, devam eden toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yapıcı destek ve önerilerini sunmak için katıldıklarını söyledi.

Komisyonda siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Emre, Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşların bir demokrasi ve eşitlik sorunu olduğunu öne sürdü.

Emre, yurttaşlık duygusunun örselenmesi durumunda, siyaset kurumunun görevinin bunu düzeltmek olduğuna işaret ederek, "Tüm yurttaşlarımızın bu duyguya haiz olmasını, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz vatandaşıyım, hiçbir ayrımcılığa uğramıyorum, eşitim' demesi lazım. Bu sadece bir kimlik eksenine sıkıştırılacak bir mesele değildir." görüşünü savundu.

CHP Sözcüsü Emre, dış politikada yurtta ve dünyada barış şiarıyla hareket edip sınır komşularıyla iyi ilişkiler kurulması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda çok caydırıcı bir silahlı kuvvetlerimiz ve etki alanımız olmasını önemsiyoruz. Savunma sanayisinde başta millileşme ve kendi üretimimiz alanında her alandaki pozitif gelişmeyi destekleyeceğiz. Ama bunun popülist söylemlerle, günübirlik politik angajmanlarla iç politika malzemesi yapılarak gerçek dışı sloganlar üzerinden ele alınmasını da şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre, son dönemde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının bulunduğunu ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düştüğünü hatırlatarak, toplumun derli toplu bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını belirten Emre, açıklanan rakamın "açlık sınırının altında kaldığını" iddia etti.

Emre, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk defa işçi temsilcisi olmadan karar verdi. 2 yıldır üst üste enflasyonun altında zamlarla asgari ücretlinin alım gücü bilinçli olarak ezilmiştir. Biz asgari ücret en az 39 bin olmalıdır diyoruz. Bu yapılabilir ama maalesef şu anda asgari ücretlimiz açlığa terkedilmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sorular

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'ye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılması soruldu.

Saran'ın soruşturma kapsamındaki adli sürecini hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

"Bu kişi gelmiş Türkiye'ye testleri yapmış kendisine güveniyor. Tekrardan bir gözaltı işlemi, davet ya da yurt dışı çıkış yasağı yönündeki bir tasarrufun bizim kanunlarımızın amacıyla örtüşmediğini değerlendiriyoruz. Atfedilen suçlamanın alt sınırı 2 yıldır. Olayın doğruluğu yanlışlığı bir yana biz siyasetçiyiz, hakim gibi karar veremeyiz. Hukuk herkese eşit uygulansın deriz. Bu uygulamaların doğru olduğunu düşünmüyoruz, çünkü örtüştüğünü görmüyoruz."

Bir gazetecinin, "Partinizin Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partinizin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Kürt meselesine ilişkin sözlerine Meclis kürsüsünden tepki gösterdi, neler söylersiniz?" sorusunu Emre, "CHP'de yıllardır farklı görüşler farklı platformlarda dile getiriliyor. Biz de diyoruz ki, eğer bizimle ilgili bir düşünce tartışılacaksa, orada baz alınması gereken şey, partinin yetkililerin söylemlerinin parti adına bağlayıcılığı. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda partimizin görüşü açıktır. Sanırım Ümit Bey'in konuşması partimize katılmadan evvelki konuşması." şeklinde yanıtladı.

Emre, eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in kabrindeki görüntülerin sorulması üzerine ise görüntünün güncel olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Görüntü 2020 yılına ait bir görüntü bir özel görüntü. Orada resmi bir cenaze töreni yok. Genel Başkanımız da o sırada genel başkan değil, grup başkanvekili. Rahmetli Kamer Genç ile yakın çalışmış, ağabeylik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış, her yıl da kendisi anmaya gider. O günkü anma töreni ve sonraki durumun tertipleyicisi de değil. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, düzenini ve yaşananları merkeze alıp tartışmayı doğru bulmuyoruz. Önceliğimiz Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bunları nasıl çözeriz. Bunun, Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz."