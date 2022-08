CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yılın 7 ayında dış ticaret açığının 62 milyar dolara çıktığını belirterek, "Oysa 2022'nin tamamında hedeflenen dış açık 51 milyar dolardı." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, ağustos ayında iki zafer bulunduğunu ilkinin 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, ikincisinin ise 26 Ağustos 1922'de başlayan ardından da 30 Ağustos Zaferi'yle sonuçlanan Büyük Taarruz olduğunu belirtti.

Öztrak, "26 Ağustos 1071 de bizimdir, 30 Ağustos 1922 de bizimdir. Sultan Alparslan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Ama bugün ne yazık ki, milli bayramlarımızı bile bölen, parçalayan çarpık bir zihniyet iş başındadır." dedi.

Yarın Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü olduğunu ve büyük bir coşkuyla kutlanacağını dile getiren Öztrak, "Bugün ay yıldızlı şanlı bayrağımız hala göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, camilerimizde ezan gürül gürül okunuyorsa bunu Büyük Taarruz'a ve Büyük Zafer'e, bu zaferin eşsiz başkumandanına ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarına borçluyuz." diye konuştu.

Öztrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sultan Alparslan'ı, bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazileri saygıyla, minnetle ve rahmetle andı.

Borsa İstanbul'da skandal yaşandığını, iddiaların "mide bulandırıcı" olduğunu öne süren Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu son skandalda rüşvet istenen iş kadını, Sermaye Piyasası Kurulu'nda işinin görülmesi için bir AK Parti milletvekilinin rüşvet istediğini, bu rüşvet talebini CİMER'e yazdığını bir televizyon kanalında itiraf etti. Bu iddiaların hemen ertesi günü, Sermaye Piyasası Kurulu, 'Benden rüşvet istendi' diyen, rüşveti CİMER'e şikayet eden bu iş kadını hakkında suç duyurusunda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, iddialarda adı geçen medya tetikçileri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, AK Parti milletvekili, önceki dönem SPK Başkanı hakkında da aynı suç duyurusunda bulanacak mı? Bu rezalet karşısında savcılar harekete geçecek mi? Memlekette tuz koktu. Cumhuriyet savcıları kılını kıpırdatmıyor. Daha doğrusu kıpırdatamıyor."

CHP milletvekillerinin bu iddiaların araştırılması için savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Öztrak, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

"İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 70'e düştü"

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, Türkiye'de açlık sınırının 6 bin 890 lira, asgari ücretin ise 5 bin 500 lira olduğunu aktardı.

Öztrak, "Yüzde 9 enflasyon yaşayan ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye gelip rahat rahat tatil yapıyor. Geziyor, yiyor, içiyor. Ülkemize gelen Arap turistler, Türk liralarını yerlere savurup üzerinde dans edip, halay çekiyor, sosyal medyadan milli paramızla alay ediyor." dedi.

Bu yılın yedi ayında bütçeden yapılan faiz ödemesinin 151 milyar lira, Kur Korumalı Mevduatla "bir avuç mevduat sahibine" ödenen faizin ise 61 milyar lira olduğunu savunan Öztrak, aynı dönemde çiftçiye ödenen desteğin 24 milyar lira olduğunu, esnafa verilen desteğin ise 6 milyar lirayı geçmediğini öne sürdü.

Öztrak, "İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar dolar, ithalatımız 207 milyar dolar olmuş. Dış ticaret açığımız ise 62 milyar dolara çıkmış. Oysa 2022'nin tamamında hedeflenen dış açık 51 milyar dolardı. İlk 7 ayda hedef, 11 milyar dolar aşıldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 70'e düştü." şeklinde konuştu.

"Ağır ekonomik bunalımı unutturmaya çalışıyorlar"

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, kastını aşan bir şaka yaptığını, şakanın içeriğini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Öztrak, şarkıcının şakasının kastını aştığını fark ettiğini ve kamuoyundan özür dilediğini aktardı.

Hükümetin şarkıcıyı yargı eliyle "linç" etmeye kalktığını iddia eden Öztrak, "Bunların amaçları belli. Milleti bölerek, toplumu kutuplaştırarak gençlerimizin arasına kin ve nefret tohumları ekerek millete yaşattıkları pahalılığı, yoksulluğu, ağır ekonomik bunalımı unutturmaya çalışıyorlar." dedi.

Öztrak, şarkıcı Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmesini de eleştirdi.

"Gecikilen her gün milletimiz fukaralaşıyor"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirilmesi sorulan Öztrak, "Gecikilen her gün milletimiz fukaralaşıyor. Ama birilerinin kesesi de doldukça doluyor. Milletimizin sırtındaki yük, her geçen gün artıyor. Ülke giderek yönetilemez hale geliyor. Bir an önce seçime gidilmesi, milletimizin bu zulümden kurtulması için şarttır." diye konuştu.

"Rüşvet suçlamasında ismi geçen Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi özel hayatı ifşa suçlamasıyla gözaltına alındı. Sizin bu duruma ilişkin yorumunuz nedir?" sorusuna Öztrak, "Türk yargısının AK Parti milletvekilinin özel hayatına gösterdiği özeni, hassasiyeti tüyü bitmedik yetimin hakkını, hukukunu gasbeden rüşvetçileri ve borsa manipülatörlerini gözaltına almak için de göstermesini acilen bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanı açıklamış, 'Yunanistan'ın S-300'leri aktive etmesi, uçaklarımıza S-300 kilidi atması kabul edilemez' demiş. Bu Yunanistan'daki Rus yapımı S-300 füzeleri, bizim F16'larımıza, yani NATO üyesi Türkiye'nin uçaklarına kilit atmış. Bu sorun, son derece ciddidir. Şimdi herkesin şu soruyu sorması gerekir. Milyarlarca dolar vererek Rusya'dan alınan S-400'ler ambarlarda tozlanırken Yunanistan, S-300'lerle bizim uçaklarımızla nasıl kilit atabiliyor? Hükümetin bu sorulara derhal yanıt vermesini ve ne yapacağını bir an evvel açıklamasını bekliyoruz."